https://ria.ru/20240305/ovoschi-1931274695.html
Путин рассказал, что предпочитает — огурцы или помидоры
Путин рассказал, что предпочитает — огурцы или помидоры - РИА Новости, 05.03.2024
Путин рассказал, что предпочитает — огурцы или помидоры
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что он предпочитает больше: огурец или помидор. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:22
2024-03-05T17:22
2024-03-05T17:22
россия
владимир путин
общество
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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что он предпочитает больше: огурец или помидор. "Смотря, что закусываем", - сказал Путин во время общения с работниками агропромышленного комплекса.
https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915787180.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал, что предпочитает — огурцы или помидоры
Путин: выбор между огурцом и помидором зависит от того, что закусывать