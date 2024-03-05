https://ria.ru/20240305/ovoschi-1931274695.html

Путин рассказал, что предпочитает — огурцы или помидоры

Путин рассказал, что предпочитает — огурцы или помидоры - РИА Новости, 05.03.2024

Путин рассказал, что предпочитает — огурцы или помидоры

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что он предпочитает больше: огурец или помидор. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T17:22

2024-03-05T17:22

2024-03-05T17:22

россия

владимир путин

общество

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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что он предпочитает больше: огурец или помидор. "Смотря, что закусываем", - сказал Путин во время общения с работниками агропромышленного комплекса.

https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915787180.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, общество