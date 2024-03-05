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Путин рассказал, что предпочитает — огурцы или помидоры - РИА Новости, 05.03.2024
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17:22 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/ovoschi-1931274695.html
Путин рассказал, что предпочитает — огурцы или помидоры
Путин рассказал, что предпочитает — огурцы или помидоры - РИА Новости, 05.03.2024
Путин рассказал, что предпочитает — огурцы или помидоры
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что он предпочитает больше: огурец или помидор. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:22
2024-03-05T17:22
россия
владимир путин
общество
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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что он предпочитает больше: огурец или помидор. "Смотря, что закусываем", - сказал Путин во время общения с работниками агропромышленного комплекса.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал, что предпочитает — огурцы или помидоры

Путин: выбор между огурцом и помидором зависит от того, что закусывать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" в Ставрополе
 Президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками тепличного комплекса ООО Солнечный дар в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" в Ставрополе
Читать ria.ru в
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что он предпочитает больше: огурец или помидор.
"Смотря, что закусываем", - сказал Путин во время общения с работниками агропромышленного комплекса.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин рассказал, что раньше мог съесть на завтрак десять яиц
14 декабря 2023, 14:16
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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