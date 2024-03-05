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В Воронежской области отменили авиационную опасность
В Воронежской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 05.03.2024
В Воронежской области отменили авиационную опасность
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в Telegram-канале об отбое опасности атаки беспилотников на Воронеж. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:47
2024-03-05T11:47
2024-03-05T11:52
специальная военная операция на украине
воронежская область
воронеж
происшествия
александр гусев (губернатор)
острогожский район
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ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в Telegram-канале об отбое опасности атаки беспилотников на Воронеж."Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Гусев.Ранее он объявил об авиационной опасности из-за приближающихся к Воронежу "со стороны Украины" беспилотниках. По словам Гусева, средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки. По данным ГУМЧС по Воронежской области, к Воронежу со стороны Острогожского района направлялись три беспилотных воздушных судна.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Воронеж, Происшествия, Александр Гусев (губернатор), Острогожский район
В Воронежской области отменили авиационную опасность
Губернатор Воронежской области Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотников