https://ria.ru/20240305/opasnost-1931159916.html
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 05.03.2024
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронеже объявили авиационную опасность, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:05
2024-03-05T11:05
2024-03-05T11:42
специальная военная операция на украине
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 5 мар — РИА Новости. В Воронеже объявили авиационную опасность, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Со стороны Украины к городу приближаются БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — написал он.По информации регионального главка МЧС, к Воронежу летят три дрона со стороны Острогожского района.На прошлой неделе средства обнаружения дважды фиксировали движение беспилотников в направлении Воронежа. В обоих случаях спустя непродолжительное время власти информировали, что непосредственной угрозы городу нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240305/stsenariy-1931124715.html
воронежская область
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воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Воронежский губернатор Гусев объявил об авиационной опасности