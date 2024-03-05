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В Губкинском округе Белгородской области отменили ракетную опасность
В Губкинском округе Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.03.2024
В Губкинском округе Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Губкинском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:57
2024-03-05T10:57
2024-03-05T10:57
специальная военная операция на украине
белгородская область
губкинский городской округ
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Губкинском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. "РСЧС: Внимание! Губкинский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, губкинский городской округ, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Губкинский городской округ, Происшествия
В Губкинском округе Белгородской области отменили ракетную опасность
В Губкинском городском округе Белгородской области отменили ракетную опасность