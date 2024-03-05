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В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.03.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Губкинском и Старооскольском округах Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:21
2024-03-05T10:21
2024-03-05T10:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
губкинский городской округ
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БЕЛГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Губкинском и Старооскольском округах Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС."РСЧС: Внимание! Губкинский ГО и Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Ранее губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале информировал о ЧП в Губкинском городском округе. По его словам, после взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, губкинский городской округ
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Губкинский городской округ
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность