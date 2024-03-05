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В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 05.03.2024 (обновлено: 10:28 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/opasnost-1931149808.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.03.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Губкинском и Старооскольском округах Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:21
2024-03-05T10:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
губкинский городской округ
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БЕЛГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Губкинском и Старооскольском округах Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС."РСЧС: Внимание! Губкинский ГО и Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Ранее губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале информировал о ЧП в Губкинском городском округе. По его словам, после взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет.
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белгородская область
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, губкинский городской округ
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Губкинский городской округ
В Белгородской области объявили ракетную опасность

В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМодульное укрытие для защиты людей при обстрелах
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Губкинском и Старооскольском округах Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.
"РСЧС: Внимание! Губкинский ГО и Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале информировал о ЧП в Губкинском городском округе. По его словам, после взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияГубкинский городской округ
 
 
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