https://ria.ru/20240305/ombudsmen-1931328976.html

Шеф-редактор РИА Новости Крым стал омбудсменом Херсонской области

Шеф-редактор РИА Новости Крым стал омбудсменом Херсонской области - РИА Новости, 05.03.2024

Шеф-редактор РИА Новости Крым стал омбудсменом Херсонской области

Уполномоченным по правам человека Херсонской области назначен Сергей Георгиев, ранее работавший шеф-редактором агентства РИА Новости Крым. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T21:32

2024-03-05T21:32

2024-03-05T21:32

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

новости агентства

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876440599_0:122:3210:1928_1920x0_80_0_0_aaa555d26aba9cd2155d7b9b42ab09f3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Уполномоченным по правам человека Херсонской области назначен Сергей Георгиев, ранее работавший шеф-редактором агентства РИА Новости Крым. "Да", — подтвердил назначение РИА Новости сам Георгиев. Он отметил первоочередные задачи, которые видит перед собой в этой должности. "Главная задача - упрощение и ускорение интеграции региона. Если говорить про первоочередные задачи, то - вопросы реализации жилищных сертификатов, решение пенсионных вопросов, защиты прав жителей оккупированного правого берега Херсонщины. Люди должны быть охвачены всеми госуслугами. И еще множество вопросов. Их действительно много, это сложный и интересный путь. Но в одном уверен - победа будет за нами!", — сказал собеседник агентства. Кандидатуру Георгиева на должность уполномоченного по правам человека предложил губернатор региона Владимир Сальдо. С назначением его поздравила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ранее Георгиев занимал должность шеф-редактора РИА Новости Крым, часто посещал зону спецоперации, делал репортажи и сообщения о жизни в новых регионах.

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, новости агентства, общество