https://ria.ru/20240305/ombudsmen-1931328976.html
Шеф-редактор РИА Новости Крым стал омбудсменом Херсонской области
Шеф-редактор РИА Новости Крым стал омбудсменом Херсонской области - РИА Новости, 05.03.2024
Шеф-редактор РИА Новости Крым стал омбудсменом Херсонской области
Уполномоченным по правам человека Херсонской области назначен Сергей Георгиев, ранее работавший шеф-редактором агентства РИА Новости Крым. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T21:32
2024-03-05T21:32
2024-03-05T21:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Уполномоченным по правам человека Херсонской области назначен Сергей Георгиев, ранее работавший шеф-редактором агентства РИА Новости Крым. "Да", — подтвердил назначение РИА Новости сам Георгиев. Он отметил первоочередные задачи, которые видит перед собой в этой должности. "Главная задача - упрощение и ускорение интеграции региона. Если говорить про первоочередные задачи, то - вопросы реализации жилищных сертификатов, решение пенсионных вопросов, защиты прав жителей оккупированного правого берега Херсонщины. Люди должны быть охвачены всеми госуслугами. И еще множество вопросов. Их действительно много, это сложный и интересный путь. Но в одном уверен - победа будет за нами!", — сказал собеседник агентства. Кандидатуру Георгиева на должность уполномоченного по правам человека предложил губернатор региона Владимир Сальдо. С назначением его поздравила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ранее Георгиев занимал должность шеф-редактора РИА Новости Крым, часто посещал зону спецоперации, делал репортажи и сообщения о жизни в новых регионах.
https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Новости агентства, Общество
Шеф-редактор РИА Новости Крым стал омбудсменом Херсонской области
Шеф-редактор РИА Новости Крым Георгиев стал омбудсменом Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Уполномоченным по правам человека Херсонской области назначен Сергей Георгиев, ранее работавший шеф-редактором агентства РИА Новости Крым.
"Да", — подтвердил назначение РИА Новости сам Георгиев.
Он отметил первоочередные задачи, которые видит перед собой в этой должности. "Главная задача - упрощение и ускорение интеграции региона. Если говорить про первоочередные задачи, то - вопросы реализации жилищных сертификатов, решение пенсионных вопросов, защиты прав жителей оккупированного правого берега Херсонщины. Люди должны быть охвачены всеми госуслугами. И еще множество вопросов. Их действительно много, это сложный и интересный путь. Но в одном уверен - победа будет за нами!", — сказал собеседник агентства.
Кандидатуру Георгиева на должность уполномоченного по правам человека предложил губернатор региона Владимир Сальдо. С назначением его поздравила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее Георгиев занимал должность шеф-редактора РИА Новости Крым, часто посещал зону спецоперации, делал репортажи и сообщения о жизни в новых регионах.
Одна на всех — в какую страну вернутся наши герои