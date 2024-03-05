https://ria.ru/20240305/oligarkhi-1931257532.html

Пушилин сравнил российских бизнесменов и украинских олигархов

Пушилин сравнил российских бизнесменов и украинских олигархов - РИА Новости, 05.03.2024

Пушилин сравнил российских бизнесменов и украинских олигархов

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в России, как и в ДНР с 2014 года, нет олигархов, которые ведут бизнес с заботой только о своей... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:27

2024-03-05T16:27

2024-03-05T17:32

донецкая народная республика

денис пушилин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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СИРИУС, 5 мар — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в России, как и в ДНР с 2014 года, нет олигархов, которые ведут бизнес с заботой только о своей выгоде и управляют политикой на украинский манер. Во время выступления на Всемирном фестивале молодежи Пушилин отметил изменение экономической модели в ДНР со времен пребывания в составе Украины. По его словам, до 2014 года на территории современной ДНР бизнес вели олигархи, которые все делали с максимальной выгодой для себя. В целом на Украине олигархи в зависимости от своих интересов меняли политиков, даже "ставили" президента, отметил Пушилин. С 2014 года олигархи в ДНР отсутствуют. "Мы очень плавно стали частью Российской Федерации, в которой олигархи в том виде, к которому мы привыкли... они тоже отсутствуют", — сказал глава ДНР. Он отметил, что богатые люди в стране все равно есть. Однако "они вынужденно работают в рамках политической необходимости страны, и они работают в интересах страны", объяснил Пушилин, добавив, что это "другая модель". Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, денис пушилин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество