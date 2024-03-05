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Одноклассники проведут акустический онлайн-концерт к 8 Марта - РИА Новости, 05.03.2024
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11:58 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/odnoklassniki-1931173069.html
Одноклассники проведут акустический онлайн-концерт к 8 Марта
Одноклассники проведут акустический онлайн-концерт к 8 Марта - РИА Новости, 05.03.2024
Одноклассники проведут акустический онлайн-концерт к 8 Марта
В честь Международного женского дня в Одноклассниках пройдет онлайн-концерт "ОК с караоке". В этому году концерт будет акустическим — зрители соцсети услышат... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:58
2024-03-05T11:58
одноклассники
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В честь Международного женского дня в Одноклассниках пройдет онлайн-концерт "ОК с караоке". В этому году концерт будет акустическим — зрители соцсети услышат популярные хиты в новом звучании. Пользователи смогут подпевать исполнителям в режиме реального времени, тексты песен появятся на экране бегущей строкой. В этом году на онлайн-концерте выступят Леонид Агутин, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Дмитрий Маликов, Валерия, группа IOWA, Нюша, Сосо Павлиашвили и его сын Леван, Иванушки International, Леша Свик и Тимур Родригез. Ведущий концерта —Тимур Соловьев. Музыка в ОК насчитывает десятки миллионов слушателей, а опрос пользователей соцсети показал, что большинству нравится смотреть концерты любимых артистов в праздники. Онлайн-концерт появится в Одноклассниках 8 марта в группе "Хобби-шоу". В завершении концерта Одноклассники разыграют акустическую гитару и праздничный букет среди самых активных зрителей ОК. Свои автографы на гитаре оставили все исполнители концерта.
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одноклассники
Одноклассники

Одноклассники проведут акустический онлайн-концерт к 8 Марта

© ОдноклассникиОдноклассники проведут онлайн-концерт
Одноклассники проведут онлайн-концерт
© Одноклассники
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В честь Международного женского дня в Одноклассниках пройдет онлайн-концерт "ОК с караоке". В этому году концерт будет акустическим — зрители соцсети услышат популярные хиты в новом звучании.

Пользователи смогут подпевать исполнителям в режиме реального времени, тексты песен появятся на экране бегущей строкой. В этом году на онлайн-концерте выступят Леонид Агутин, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Дмитрий Маликов, Валерия, группа IOWA, Нюша, Сосо Павлиашвили и его сын Леван, Иванушки International, Леша Свик и Тимур Родригез. Ведущий концерта —Тимур Соловьев.
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Одноклассники подвели итоги активности российских пользователей в 2023 году
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Музыка в ОК насчитывает десятки миллионов слушателей, а опрос пользователей соцсети показал, что большинству нравится смотреть концерты любимых артистов в праздники. Онлайн-концерт появится в Одноклассниках 8 марта в группе "Хобби-шоу". В завершении концерта Одноклассники разыграют акустическую гитару и праздничный букет среди самых активных зрителей ОК. Свои автографы на гитаре оставили все исполнители концерта.
 
Одноклассники
 
 
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