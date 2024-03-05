https://ria.ru/20240305/odnoklassniki-1931173069.html

Одноклассники проведут акустический онлайн-концерт к 8 Марта

Одноклассники проведут акустический онлайн-концерт к 8 Марта - РИА Новости, 05.03.2024

Одноклассники проведут акустический онлайн-концерт к 8 Марта

В честь Международного женского дня в Одноклассниках пройдет онлайн-концерт "ОК с караоке". В этому году концерт будет акустическим — зрители соцсети услышат... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T11:58

2024-03-05T11:58

2024-03-05T11:58

одноклассники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931170572_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_edd11cf9f3001345114fb0f4379d9993.png

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В честь Международного женского дня в Одноклассниках пройдет онлайн-концерт "ОК с караоке". В этому году концерт будет акустическим — зрители соцсети услышат популярные хиты в новом звучании. Пользователи смогут подпевать исполнителям в режиме реального времени, тексты песен появятся на экране бегущей строкой. В этом году на онлайн-концерте выступят Леонид Агутин, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Дмитрий Маликов, Валерия, группа IOWA, Нюша, Сосо Павлиашвили и его сын Леван, Иванушки International, Леша Свик и Тимур Родригез. Ведущий концерта —Тимур Соловьев. Музыка в ОК насчитывает десятки миллионов слушателей, а опрос пользователей соцсети показал, что большинству нравится смотреть концерты любимых артистов в праздники. Онлайн-концерт появится в Одноклассниках 8 марта в группе "Хобби-шоу". В завершении концерта Одноклассники разыграют акустическую гитару и праздничный букет среди самых активных зрителей ОК. Свои автографы на гитаре оставили все исполнители концерта.

https://ria.ru/20240125/odnoklassniki-1923383935.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одноклассники