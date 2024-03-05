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В шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет после обстрела - РИА Новости, 05.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:26 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/obstrel-1931276454.html
В шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет после обстрела
В шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет после обстрела - РИА Новости, 05.03.2024
В шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет после обстрела
Шесть населенных пунктов Шебекинского округа остались без света после обстрела со стороны Украины хутора Мухин, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:26
2024-03-05T17:26
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Шесть населенных пунктов Шебекинского округа остались без света после обстрела со стороны Украины хутора Мухин, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты 6 населенных пунктов: хуторов Мухин и Марьино, поселков Ленинский и Первомайский и частично двух сел - Вознесеновка и Нежеголь", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что к ликвидации последствий оперативные и аварийные службы смогут приступить после согласования с министерством обороны РФ. Хутор Мухин расположен в километре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет после обстрела

Гладков: в 6 населенных пунктах Белгородской области пропал свет из-за обстрела

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
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© РИА Новости / Марина Лысцева
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БЕЛГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Шесть населенных пунктов Шебекинского округа остались без света после обстрела со стороны Украины хутора Мухин, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты 6 населенных пунктов: хуторов Мухин и Марьино, поселков Ленинский и Первомайский и частично двух сел - Вознесеновка и Нежеголь", - написал Гладков.
Губернатор уточнил, что к ликвидации последствий оперативные и аварийные службы смогут приступить после согласования с министерством обороны РФ.
Хутор Мухин расположен в километре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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