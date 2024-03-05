https://ria.ru/20240305/obstrel-1931220454.html

Сальдо высказался о использовании украинскими войсками скорой для обстрелов

Сальдо высказался о использовании украинскими войсками скорой для обстрелов - РИА Новости, 05.03.2024

Сальдо высказался о использовании украинскими войсками скорой для обстрелов

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал военным преступлением использование украинскими войсками машины скорой медицинской помощи в военных целях... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:35

2024-03-05T14:35

2024-03-05T15:09

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал военным преступлением использование украинскими войсками машины скорой медицинской помощи в военных целях. Об этом он заявил в Telegram-канале.Ранее офицер ВС РФ рассказал РИА Новости, что на правом берегу Днепра автомобиль скорой медицинской помощи используется украинскими военными для передвижения и обстрела из миномета мирных населенных пунктов на левобережье. Видеоподтверждение, снятое разведывательным беспилотником ВС РФ, есть в распоряжении РИА Новости. "В соответствии с российскими законами и международными нормами, использование военными для маскировки атрибуции гражданских организаций, в частности, медицинских служб, является военным преступлением", - написал Сальдо. По его словам, эта информация передана в херсонское управление СК РФ для возбуждения очередного уголовного дела, что в ряду "множества ему подобных ляжет в основу обвинения апологетов и пособников киевского режима". Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Кадры "блуждающего" миномета ВСУ, который использует "скорую" для перемещений вдоль фронта "Блуждающий" миномет ВСУ использует "скорую" для перемещений вдоль фронта и перевозки вооружения и боекомплекта, следует из кадров, снятых с российского разведывательного беспилотника 2024-03-05T14:35 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия