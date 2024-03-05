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Сальдо высказался о использовании украинскими войсками скорой для обстрелов - РИА Новости, 05.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:35 05.03.2024 (обновлено: 15:09 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/obstrel-1931220454.html
Сальдо высказался о использовании украинскими войсками скорой для обстрелов
Сальдо высказался о использовании украинскими войсками скорой для обстрелов - РИА Новости, 05.03.2024
Сальдо высказался о использовании украинскими войсками скорой для обстрелов
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал военным преступлением использование украинскими войсками машины скорой медицинской помощи в военных целях... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:35
2024-03-05T15:09
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал военным преступлением использование украинскими войсками машины скорой медицинской помощи в военных целях. Об этом он заявил в Telegram-канале.Ранее офицер ВС РФ рассказал РИА Новости, что на правом берегу Днепра автомобиль скорой медицинской помощи используется украинскими военными для передвижения и обстрела из миномета мирных населенных пунктов на левобережье. Видеоподтверждение, снятое разведывательным беспилотником ВС РФ, есть в распоряжении РИА Новости. "В соответствии с российскими законами и международными нормами, использование военными для маскировки атрибуции гражданских организаций, в частности, медицинских служб, является военным преступлением", - написал Сальдо. По его словам, эта информация передана в херсонское управление СК РФ для возбуждения очередного уголовного дела, что в ряду "множества ему подобных ляжет в основу обвинения апологетов и пособников киевского режима". Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Кадры "блуждающего" миномета ВСУ, который использует "скорую" для перемещений вдоль фронта
"Блуждающий" миномет ВСУ использует "скорую" для перемещений вдоль фронта и перевозки вооружения и боекомплекта, следует из кадров, снятых с российского разведывательного беспилотника
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Сальдо высказался о использовании украинскими войсками скорой для обстрелов

Сальдо назвал использование ВСУ скорой для обстрелов военным преступлением

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал военным преступлением использование украинскими войсками машины скорой медицинской помощи в военных целях. Об этом он заявил в Telegram-канале.
Ранее офицер ВС РФ рассказал РИА Новости, что на правом берегу Днепра автомобиль скорой медицинской помощи используется украинскими военными для передвижения и обстрела из миномета мирных населенных пунктов на левобережье. Видеоподтверждение, снятое разведывательным беспилотником ВС РФ, есть в распоряжении РИА Новости.
"В соответствии с российскими законами и международными нормами, использование военными для маскировки атрибуции гражданских организаций, в частности, медицинских служб, является военным преступлением", - написал Сальдо.
По его словам, эта информация передана в херсонское управление СК РФ для возбуждения очередного уголовного дела, что в ряду "множества ему подобных ляжет в основу обвинения апологетов и пособников киевского режима".
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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