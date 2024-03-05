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Украинские беспилотники повредили подстанцию в Каховке
Украинские беспилотники повредили подстанцию в Каховке - РИА Новости, 05.03.2024
Украинские беспилотники повредили подстанцию в Каховке
Беспилотники совершили налет на Каховку, повредив трансформаторную подстанцию, она будет восстановлена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:43
2024-03-05T12:43
2024-03-05T12:43
специальная военная операция на украине
каховка
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Беспилотники совершили налет на Каховку, повредив трансформаторную подстанцию, она будет восстановлена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Ночью 4 марта террористы киевского режима провели очередную атаку беспилотников на подстанцию в Каховке... Обещаю, весь ущерб поправим: инфраструктуру восстановим, людям обеспечим безопасность и необходимые условия для жизни, а преступников-террористов нейтрализуем" , - написал Сальдо. Он опубликовал фото поврежденной подстанции и разбросанных рядом поражающих элементов.
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каховка, владимир сальдо, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Владимир Сальдо, Херсонская область
Украинские беспилотники повредили подстанцию в Каховке
Сальдо сообщил о повреждении подстанции в Каховке после атаки беспилотников ВСУ