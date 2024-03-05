https://ria.ru/20240305/obstrel-1931188232.html

Украинские беспилотники повредили подстанцию в Каховке

Украинские беспилотники повредили подстанцию в Каховке - РИА Новости, 05.03.2024

Украинские беспилотники повредили подстанцию в Каховке

Беспилотники совершили налет на Каховку, повредив трансформаторную подстанцию, она будет восстановлена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T12:43

2024-03-05T12:43

2024-03-05T12:43

специальная военная операция на украине

каховка

владимир сальдо

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Беспилотники совершили налет на Каховку, повредив трансформаторную подстанцию, она будет восстановлена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Ночью 4 марта террористы киевского режима провели очередную атаку беспилотников на подстанцию в Каховке... Обещаю, весь ущерб поправим: инфраструктуру восстановим, людям обеспечим безопасность и необходимые условия для жизни, а преступников-террористов нейтрализуем" , - написал Сальдо. Он опубликовал фото поврежденной подстанции и разбросанных рядом поражающих элементов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

каховка

херсонская область

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каховка, владимир сальдо, херсонская область