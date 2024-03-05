https://ria.ru/20240305/obstrel-1931152639.html
Украинский беспилотник атаковал Горловку
Украинский беспилотник атаковал Горловку - РИА Новости, 05.03.2024
Украинский беспилотник атаковал Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата в Никитовском районе Горловки, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:38
2024-03-05T10:38
2024-03-05T10:38
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893838932_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_36d686026bb04ff39cbac0f57a13338a.jpg
ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата в Никитовском районе Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08.55 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. Кроме того, мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ повреждены одно из зданий и автомобиль в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893838932_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_93236198e6b81cf316ee43c0e06e2a81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал Горловку
Представительство ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку