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Украинский беспилотник атаковал Горловку - РИА Новости, 05.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:38 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/obstrel-1931152639.html
Украинский беспилотник атаковал Горловку
Украинский беспилотник атаковал Горловку - РИА Новости, 05.03.2024
Украинский беспилотник атаковал Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата в Никитовском районе Горловки, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:38
2024-03-05T10:38
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата в Никитовском районе Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08.55 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. Кроме того, мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ повреждены одно из зданий и автомобиль в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал Горловку

Представительство ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка от попадания снаряда
Воронка от попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка от попадания снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата в Никитовском районе Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08.55 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.
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Кроме того, мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ повреждены одно из зданий и автомобиль в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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