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Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов за сутки по Херсонской области
Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов за сутки по Херсонской области - РИА Новости, 05.03.2024
Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов за сутки по Херсонской области
Украинская армия в течение суток совершила 37 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:23
2024-03-05T10:23
2024-03-05T10:23
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 5 мар - РИА Новости. Украинская армия в течение суток совершила 37 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по мирным селам и городам левого берега 20 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики предприняли еще 17 обстрелов", - сообщил источник. Всего под огнем оказались 8 населенных пунктов: Каховка, Алешки, Старая Збурьевка, Казачьи Лагеря, Голая Пристань, Песчановка, Кардашинка, Масловка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
каховка
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херсонская область , каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов за сутки по Херсонской области
ВСУ 37 раз за сутки обстреляла левый берег Днепра в Херсонской области