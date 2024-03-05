https://ria.ru/20240305/obstrel-1931149922.html

Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов за сутки по Херсонской области

Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов за сутки по Херсонской области - РИА Новости, 05.03.2024

Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов за сутки по Херсонской области

Украинская армия в течение суток совершила 37 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T10:23

2024-03-05T10:23

2024-03-05T10:23

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 5 мар - РИА Новости. Украинская армия в течение суток совершила 37 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по мирным селам и городам левого берега 20 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики предприняли еще 17 обстрелов", - сообщил источник. Всего под огнем оказались 8 населенных пунктов: Каховка, Алешки, Старая Збурьевка, Казачьи Лагеря, Голая Пристань, Песчановка, Кардашинка, Масловка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

каховка

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херсонская область , каховка, происшествия