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МИД России связал грядущую отставку Нуланд с провалом курса Белого дома - РИА Новости, 05.03.2024
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17:01 05.03.2024 (обновлено: 17:07 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/nuland-1931268776.html
МИД России связал грядущую отставку Нуланд с провалом курса Белого дома
МИД России связал грядущую отставку Нуланд с провалом курса Белого дома - РИА Новости, 05.03.2024
МИД России связал грядущую отставку Нуланд с провалом курса Белого дома
Решение заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд уйти в отставку в ближайшие недели связано с провалом антироссийского курса администрации президента США... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:01
2024-03-05T17:07
политика
россия
сша
виктория нуланд
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Решение заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд уйти в отставку в ближайшие недели связано с провалом антироссийского курса администрации президента США Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что его заместитель Виктория Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели."Причину вам не скажут. Но она проста - провал антироссийского курса администрации Байдена. Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно", - сообщила Захарова.
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политика, россия, сша, виктория нуланд, в мире, мария захарова
Политика, Россия, США, Виктория Нуланд, В мире, Мария Захарова
МИД России связал грядущую отставку Нуланд с провалом курса Белого дома

Захарова объяснила грядущую отставку Нуланд провалом антироссийского курса США

© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Решение заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд уйти в отставку в ближайшие недели связано с провалом антироссийского курса администрации президента США Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что его заместитель Виктория Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели.
"Причину вам не скажут. Но она проста - провал антироссийского курса администрации Байдена. Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно", - сообщила Захарова.
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