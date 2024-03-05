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МИД России связал грядущую отставку Нуланд с провалом курса Белого дома
МИД России связал грядущую отставку Нуланд с провалом курса Белого дома - РИА Новости, 05.03.2024
МИД России связал грядущую отставку Нуланд с провалом курса Белого дома
Решение заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд уйти в отставку в ближайшие недели связано с провалом антироссийского курса администрации президента США... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:01
2024-03-05T17:01
2024-03-05T17:07
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в мире
мария захарова
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Решение заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд уйти в отставку в ближайшие недели связано с провалом антироссийского курса администрации президента США Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что его заместитель Виктория Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели."Причину вам не скажут. Но она проста - провал антироссийского курса администрации Байдена. Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно", - сообщила Захарова.
https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, виктория нуланд, в мире, мария захарова
Политика, Россия, США, Виктория Нуланд, В мире, Мария Захарова
МИД России связал грядущую отставку Нуланд с провалом курса Белого дома
Захарова объяснила грядущую отставку Нуланд провалом антироссийского курса США