https://ria.ru/20240305/nasledie-1931223573.html

Мезенцев предложил создать список культурного наследия Союзного государства

Мезенцев предложил создать список культурного наследия Союзного государства - РИА Новости, 05.03.2024

Мезенцев предложил создать список культурного наследия Союзного государства

Государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев предложил создать список культурного наследия Союзного государства. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:44

2024-03-05T14:44

2024-03-05T16:08

союзное государство

россия

белоруссия

гродненская область

дмитрий мезенцев

юнеско

вднх

союзное государство

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев предложил создать список культурного наследия Союзного государства. "Давайте мы предложим нашим национальным лидерам поддержать идею, чтобы у нас был список культурного наследия Союзного государства", — сказал Мезенцев, выступая на Дне Гродненской области на ВДНХ. В своём выступлении он упомянул, что в Гродненской области есть объекты культурного наследия ЮНЕСКО. Позднее, общаясь с журналистами, Мезенцев уточнил, что это мог бы быть список и материального, и нематериального наследия, который бы подчёркивал самобытность и уникальность, глубинность веков культуры России и Белоруссии. В период, который сейчас проходят две страны, нужно особенно внимательно всматриваться в свою историю и свой национальный уклад, добавил он.

https://ria.ru/20230915/otnosheniya-1896308222.html

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белоруссия

гродненская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, гродненская область, дмитрий мезенцев, юнеско, вднх, союзное государство