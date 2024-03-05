https://ria.ru/20240305/nasledie-1931223573.html
Мезенцев предложил создать список культурного наследия Союзного государства
Мезенцев предложил создать список культурного наследия Союзного государства - РИА Новости, 05.03.2024
Мезенцев предложил создать список культурного наследия Союзного государства
Государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев предложил создать список культурного наследия Союзного государства. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:44
2024-03-05T14:44
2024-03-05T16:08
союзное государство
россия
белоруссия
гродненская область
дмитрий мезенцев
юнеско
вднх
союзное государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49803/20/498032089_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_3cd9c6fa1bda95ccba150c31c0424490.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев предложил создать список культурного наследия Союзного государства. "Давайте мы предложим нашим национальным лидерам поддержать идею, чтобы у нас был список культурного наследия Союзного государства", — сказал Мезенцев, выступая на Дне Гродненской области на ВДНХ. В своём выступлении он упомянул, что в Гродненской области есть объекты культурного наследия ЮНЕСКО. Позднее, общаясь с журналистами, Мезенцев уточнил, что это мог бы быть список и материального, и нематериального наследия, который бы подчёркивал самобытность и уникальность, глубинность веков культуры России и Белоруссии. В период, который сейчас проходят две страны, нужно особенно внимательно всматриваться в свою историю и свой национальный уклад, добавил он.
https://ria.ru/20230915/otnosheniya-1896308222.html
россия
белоруссия
гродненская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49803/20/498032089_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_cb5c56e23a3d3fd564f236d7f1b8a916.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, гродненская область, дмитрий мезенцев, юнеско, вднх, союзное государство
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Гродненская область, Дмитрий Мезенцев, ЮНЕСКО, ВДНХ, Союзное государство
Мезенцев предложил создать список культурного наследия Союзного государства
Мезенцев призвал глав России и Белоруссии создать список культурного наследия СГ
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев предложил создать список культурного наследия Союзного государства.
"Давайте мы предложим нашим национальным лидерам поддержать идею, чтобы у нас был список культурного наследия Союзного государства", — сказал Мезенцев, выступая на Дне Гродненской области
на ВДНХ.
В своём выступлении он упомянул, что в Гродненской области есть объекты культурного наследия ЮНЕСКО
.
Позднее, общаясь с журналистами, Мезенцев уточнил, что это мог бы быть список и материального, и нематериального наследия, который бы подчёркивал самобытность и уникальность, глубинность веков культуры России и Белоруссии. В период, который сейчас проходят две страны, нужно особенно внимательно всматриваться в свою историю и свой национальный уклад, добавил он.
Межгосударственные отношения России и Белоруссии