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Мезенцев предложил создать список культурного наследия Союзного государства - РИА Новости, 05.03.2024
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14:44 05.03.2024 (обновлено: 16:08 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/nasledie-1931223573.html
Мезенцев предложил создать список культурного наследия Союзного государства
Мезенцев предложил создать список культурного наследия Союзного государства - РИА Новости, 05.03.2024
Мезенцев предложил создать список культурного наследия Союзного государства
Государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев предложил создать список культурного наследия Союзного государства. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:44
2024-03-05T16:08
союзное государство
россия
белоруссия
гродненская область
дмитрий мезенцев
юнеско
вднх
союзное государство
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев предложил создать список культурного наследия Союзного государства. "Давайте мы предложим нашим национальным лидерам поддержать идею, чтобы у нас был список культурного наследия Союзного государства", — сказал Мезенцев, выступая на Дне Гродненской области на ВДНХ. В своём выступлении он упомянул, что в Гродненской области есть объекты культурного наследия ЮНЕСКО. Позднее, общаясь с журналистами, Мезенцев уточнил, что это мог бы быть список и материального, и нематериального наследия, который бы подчёркивал самобытность и уникальность, глубинность веков культуры России и Белоруссии. В период, который сейчас проходят две страны, нужно особенно внимательно всматриваться в свою историю и свой национальный уклад, добавил он.
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россия, белоруссия, гродненская область, дмитрий мезенцев, юнеско, вднх, союзное государство
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Гродненская область, Дмитрий Мезенцев, ЮНЕСКО, ВДНХ, Союзное государство
Мезенцев предложил создать список культурного наследия Союзного государства

Мезенцев призвал глав России и Белоруссии создать список культурного наследия СГ

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев предложил создать список культурного наследия Союзного государства.
"Давайте мы предложим нашим национальным лидерам поддержать идею, чтобы у нас был список культурного наследия Союзного государства", — сказал Мезенцев, выступая на Дне Гродненской области на ВДНХ.
В своём выступлении он упомянул, что в Гродненской области есть объекты культурного наследия ЮНЕСКО.
Позднее, общаясь с журналистами, Мезенцев уточнил, что это мог бы быть список и материального, и нематериального наследия, который бы подчёркивал самобытность и уникальность, глубинность веков культуры России и Белоруссии. В период, который сейчас проходят две страны, нужно особенно внимательно всматриваться в свою историю и свой национальный уклад, добавил он.
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Союзное государствоРоссияБелоруссияГродненская областьДмитрий МезенцевЮНЕСКОВДНХСоюзное государство
 
 
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