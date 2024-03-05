https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931339307.html

Нарышкин: СВО доказала, что Путин обладает решимостью защитить Россию

Нарышкин: СВО доказала, что Путин обладает решимостью защитить Россию - РИА Новости, 05.03.2024

Нарышкин: СВО доказала, что Путин обладает решимостью защитить Россию

"Крымская весна" и специальная военная операция убедительно доказали, что президент России Владимир Путин обладает решимостью защитить безопасность и интересы... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T23:14

2024-03-05T23:14

2024-03-05T23:14

специальная военная операция на украине

россия

украина

севастополь

владимир путин

сергей нарышкин

нато

оон

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Крымская весна" и специальная военная операция убедительно доказали, что президент России Владимир Путин обладает решимостью защитить безопасность и интересы страны, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Все в порядке", - так Нарышкин ответил в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live" на слова ведущего, предложившего тем на Западе, у кого "есть сомнения в решимости нашего верховного главнокомандующего", отмотать историю на 10-15 лет назад и убедиться, "что с решимостью все в порядке". Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1". "И март 2014 года, и февраль 2022 года говорят об этом вполне убедительно", - подчеркнул Нарышкин. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". РФ начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

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россия, украина, севастополь, владимир путин, сергей нарышкин, нато, оон, общество