https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931330287.html

Разведка стала прямым элементом мировой политики, заявил Нарышкин

Разведка стала прямым элементом мировой политики, заявил Нарышкин - РИА Новости, 05.03.2024

Разведка стала прямым элементом мировой политики, заявил Нарышкин

Разведывательные службы сейчас стали непосредственным элементом всей международной политики, особенно в том, что касается горячих точек, заявил директор Службы... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T21:45

2024-03-05T21:45

2024-03-05T21:45

россия

сергей нарышкин

в мире

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Разведывательные службы сейчас стали непосредственным элементом всей международной политики, особенно в том, что касается горячих точек, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. "Конечно, процессы, которые происходят в мире, оказывают существенное влияние на специальные службы, на разведывательные службы. Если вспомнить историю, то вот в такие самые крутые повороты истории деятельность разведывательных служб претерпевала существенные изменения, перемены в соответствии с требованием времени", - сказал Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1". По словам Нарышкина, Первая и особенно Вторая мировые войны очень сильно повлияли на работу разведывательных служб в части оперативной и информационно-аналитической деятельности. "Холодная война также оказала свое влияние на деятельность спецслужб, прежде всего, в той части, что многие решения военно-политического характера стали невозможны без участия разведывательных служб", - отметил он. "Ну а вот уже в наше время можно говорить о том, что спецслужбы, особенно разведывательные службы, являются непосредственным элементом всей международной политики, особенно в том, что касается так называемых зон нестабильности, горячих точек и так далее", - добавил Нарышкин.

https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931328173.html

https://ria.ru/20240126/dialog-1923554907.html

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россия, сергей нарышкин, в мире