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Нарышкин рассказал о договоренности с главой ЦРУ - РИА Новости, 05.03.2024
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21:41 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931329882.html
Нарышкин рассказал о договоренности с главой ЦРУ
Нарышкин рассказал о договоренности с главой ЦРУ - РИА Новости, 05.03.2024
Нарышкин рассказал о договоренности с главой ЦРУ
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что со своей стороны придерживается договоренности с главой ЦРУ Уильямом Бернсом не допускать... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T21:41
2024-03-05T21:41
в мире
россия
сергей нарышкин
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что со своей стороны придерживается договоренности с главой ЦРУ Уильямом Бернсом не допускать утечек о вопросах, обсуждаемых ими лично. "Мы при нашей первой такой очень важной встрече договорились все-таки держать это в тайне. Это была наша взаимная договоренность - не допускать утечек не только о характере, о тех вопросах, которые обсуждаются или будут обсуждаться в наших личных встречах, в телефонных беседах, но и о самих фактах (бесед). Я этой договоренности придерживаюсь", - сказал Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1". В январе в интервью РИА Новости Нарышкин отметил пользу от контактов по линии СВР-ЦРУ. Такой диалог способен предотвратить опасные события в условиях, когда обстановка в мире может подойти к очень рискованной черте, пояснял директор СВР.
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в мире, россия, сергей нарышкин, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Сергей Нарышкин, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин рассказал о договоренности с главой ЦРУ

Нарышкин: есть договоренность с главой ЦРУ не допускать утечек о личных беседах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что со своей стороны придерживается договоренности с главой ЦРУ Уильямом Бернсом не допускать утечек о вопросах, обсуждаемых ими лично.
"Мы при нашей первой такой очень важной встрече договорились все-таки держать это в тайне. Это была наша взаимная договоренность - не допускать утечек не только о характере, о тех вопросах, которые обсуждаются или будут обсуждаться в наших личных встречах, в телефонных беседах, но и о самих фактах (бесед). Я этой договоренности придерживаюсь", - сказал Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1".
В январе в интервью РИА Новости Нарышкин отметил пользу от контактов по линии СВР-ЦРУ. Такой диалог способен предотвратить опасные события в условиях, когда обстановка в мире может подойти к очень рискованной черте, пояснял директор СВР.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
США создают широкую разведсеть вблизи России, заявил Нарышкин
Вчера, 21:31
 
В миреРоссияСергей НарышкинУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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