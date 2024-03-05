https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931329496.html
Нарышкин назвал Гуаидо, Тихановскую и Навального крупным провалом Запада
Нарышкин назвал Гуаидо, Тихановскую и Навального крупным провалом Запада - РИА Новости, 05.03.2024
Нарышкин назвал Гуаидо, Тихановскую и Навального крупным провалом Запада
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал бывших кандидатов в президенты Венесуэлы и Белоруссии Хуана Гуаидо и Светлану Тихановскую, а... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T21:38
2024-03-05T21:38
2024-03-05T21:38
россия
венесуэла
белоруссия
сергей нарышкин
хуан гуаидо
светлана тихановская
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:155:2824:1744_1920x0_80_0_0_3c6b359a2f96065713e48554437dc812.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал бывших кандидатов в президенты Венесуэлы и Белоруссии Хуана Гуаидо и Светлану Тихановскую, а также Алексея Навального примером крупного стратегического провала западных проектов. Гуаидо, Тихановская и Навальный - это "крупный стратегический провал" Запада, подчеркнул Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1". Нарышкин согласился с ведущим, что имела место неправильная оценка Западом популярности этих персон. "Абсолютно, да", - подтвердил директор СВР. "Их можно будет вместе в клуб самозванцев - Гуаидо, Тихановскую, - вместе собрать рано или поздно", - сказал Нарышкин.
https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931327769.html
россия
венесуэла
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da37df8136136f9c73f835d817ae0b37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, белоруссия, сергей нарышкин, хуан гуаидо, светлана тихановская, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, алексей навальный*
Россия, Венесуэла, Белоруссия, Сергей Нарышкин, Хуан Гуаидо, Светлана Тихановская, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Алексей Навальный*
Нарышкин назвал Гуаидо, Тихановскую и Навального крупным провалом Запада
Нарышкин назвал Гуаидо, Тихановскую, Навального примером крупного провала Запада