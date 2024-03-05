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Нарышкин назвал Гуаидо, Тихановскую и Навального крупным провалом Запада - РИА Новости, 05.03.2024
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21:38 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931329496.html
Нарышкин назвал Гуаидо, Тихановскую и Навального крупным провалом Запада
Нарышкин назвал Гуаидо, Тихановскую и Навального крупным провалом Запада - РИА Новости, 05.03.2024
Нарышкин назвал Гуаидо, Тихановскую и Навального крупным провалом Запада
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал бывших кандидатов в президенты Венесуэлы и Белоруссии Хуана Гуаидо и Светлану Тихановскую, а... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T21:38
2024-03-05T21:38
россия
венесуэла
белоруссия
сергей нарышкин
хуан гуаидо
светлана тихановская
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал бывших кандидатов в президенты Венесуэлы и Белоруссии Хуана Гуаидо и Светлану Тихановскую, а также Алексея Навального примером крупного стратегического провала западных проектов. Гуаидо, Тихановская и Навальный - это "крупный стратегический провал" Запада, подчеркнул Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1". Нарышкин согласился с ведущим, что имела место неправильная оценка Западом популярности этих персон. "Абсолютно, да", - подтвердил директор СВР. "Их можно будет вместе в клуб самозванцев - Гуаидо, Тихановскую, - вместе собрать рано или поздно", - сказал Нарышкин.
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россия, венесуэла, белоруссия, сергей нарышкин, хуан гуаидо, светлана тихановская, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, алексей навальный*
Россия, Венесуэла, Белоруссия, Сергей Нарышкин, Хуан Гуаидо, Светлана Тихановская, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Алексей Навальный*
Нарышкин назвал Гуаидо, Тихановскую и Навального крупным провалом Запада

Нарышкин назвал Гуаидо, Тихановскую, Навального примером крупного провала Запада

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал бывших кандидатов в президенты Венесуэлы и Белоруссии Хуана Гуаидо и Светлану Тихановскую, а также Алексея Навального примером крупного стратегического провала западных проектов.
Гуаидо, Тихановская и Навальный - это "крупный стратегический провал" Запада, подчеркнул Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1".
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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Нарышкин согласился с ведущим, что имела место неправильная оценка Западом популярности этих персон. "Абсолютно, да", - подтвердил директор СВР.
"Их можно будет вместе в клуб самозванцев - Гуаидо, Тихановскую, - вместе собрать рано или поздно", - сказал Нарышкин.
 
РоссияВенесуэлаБелоруссияСергей НарышкинХуан ГуаидоСветлана ТихановскаяСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреАлексей Навальный*
 
 
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