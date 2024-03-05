https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931329496.html

Нарышкин назвал Гуаидо, Тихановскую и Навального крупным провалом Запада

Нарышкин назвал Гуаидо, Тихановскую и Навального крупным провалом Запада - РИА Новости, 05.03.2024

Нарышкин назвал Гуаидо, Тихановскую и Навального крупным провалом Запада

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал бывших кандидатов в президенты Венесуэлы и Белоруссии Хуана Гуаидо и Светлану Тихановскую, а... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T21:38

2024-03-05T21:38

2024-03-05T21:38

россия

венесуэла

белоруссия

сергей нарышкин

хуан гуаидо

светлана тихановская

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал бывших кандидатов в президенты Венесуэлы и Белоруссии Хуана Гуаидо и Светлану Тихановскую, а также Алексея Навального примером крупного стратегического провала западных проектов. Гуаидо, Тихановская и Навальный - это "крупный стратегический провал" Запада, подчеркнул Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1". Нарышкин согласился с ведущим, что имела место неправильная оценка Западом популярности этих персон. "Абсолютно, да", - подтвердил директор СВР. "Их можно будет вместе в клуб самозванцев - Гуаидо, Тихановскую, - вместе собрать рано или поздно", - сказал Нарышкин.

https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931327769.html

россия

венесуэла

белоруссия

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