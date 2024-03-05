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США создают широкую разведсеть вблизи России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 05.03.2024
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21:31 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931328782.html
США создают широкую разведсеть вблизи России, заявил Нарышкин
США создают широкую разведсеть вблизи России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 05.03.2024
США создают широкую разведсеть вблизи России, заявил Нарышкин
США создают широкую разведывательную сеть не только на Украине, но и в других странах вблизи России, чтобы вести подрывную работу против нее, заявил директор... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T21:31
2024-03-05T21:31
сша
россия
центральное разведывательное управление (цру)
сергей нарышкин
украина
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США создают широкую разведывательную сеть не только на Украине, но и в других странах вблизи России, чтобы вести подрывную работу против нее, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Разведывательные службы Соединенных Штатов Америки создают такую широкую разведывательную сеть не только на территории Украины, но и в других странах, где это возможно, в том числе и в странах, которые приближены к территории Российской Федерации, с тем чтобы с позиции этих стран вести подрывную работу против нашей страны. И такая работа ведется", - сказал Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1". Ранее издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы сообщило, что за последние восемь лет США при поддержке ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины вблизи ее границы с Россией, Украина превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой.
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сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), сергей нарышкин, украина, в мире
США, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Сергей Нарышкин, Украина, В мире
США создают широкую разведсеть вблизи России, заявил Нарышкин

Нарышкин: США создают широкую разведсеть у РФ для подрывной работы против нее

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США создают широкую разведывательную сеть не только на Украине, но и в других странах вблизи России, чтобы вести подрывную работу против нее, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Разведывательные службы Соединенных Штатов Америки создают такую широкую разведывательную сеть не только на территории Украины, но и в других странах, где это возможно, в том числе и в странах, которые приближены к территории Российской Федерации, с тем чтобы с позиции этих стран вести подрывную работу против нашей страны. И такая работа ведется", - сказал Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы сообщило, что за последние восемь лет США при поддержке ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины вблизи ее границы с Россией, Украина превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Нарышкин: США готовят силы спецопераций для подрывной работы против России
Вчера, 21:00
 
СШАРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Сергей НарышкинУкраинаВ мире
 
 
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