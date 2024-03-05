https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931328782.html

США создают широкую разведсеть вблизи России, заявил Нарышкин

США создают широкую разведсеть вблизи России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 05.03.2024

США создают широкую разведсеть вблизи России, заявил Нарышкин

США создают широкую разведывательную сеть не только на Украине, но и в других странах вблизи России, чтобы вести подрывную работу против нее, заявил директор... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T21:31

2024-03-05T21:31

2024-03-05T21:31

сша

россия

центральное разведывательное управление (цру)

сергей нарышкин

украина

в мире

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США создают широкую разведывательную сеть не только на Украине, но и в других странах вблизи России, чтобы вести подрывную работу против нее, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Разведывательные службы Соединенных Штатов Америки создают такую широкую разведывательную сеть не только на территории Украины, но и в других странах, где это возможно, в том числе и в странах, которые приближены к территории Российской Федерации, с тем чтобы с позиции этих стран вести подрывную работу против нашей страны. И такая работа ведется", - сказал Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1". Ранее издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы сообщило, что за последние восемь лет США при поддержке ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины вблизи ее границы с Россией, Украина превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой.

https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931324354.html

сша

россия

украина

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сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), сергей нарышкин, украина, в мире