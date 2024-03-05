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СВР удовлетворена результатами своей работы, заявил Нарышкин - РИА Новости, 05.03.2024
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21:27 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931328173.html
СВР удовлетворена результатами своей работы, заявил Нарышкин
СВР удовлетворена результатами своей работы, заявил Нарышкин - РИА Новости, 05.03.2024
СВР удовлетворена результатами своей работы, заявил Нарышкин
Служба внешней разведки России удовлетворена результатами своей работы в нынешнее время, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T21:27
2024-03-05T21:27
безопасность
россия
сергей нарышкин
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Служба внешней разведки России удовлетворена результатами своей работы в нынешнее время, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. "Да, мы все-таки довольны и удовлетворены результатами, который имеем на сегодня. Мы понимаем значение той работы, которую выполняем, той информации, которую добываем, и информируем высшее политическое руководство страны о тех процессах, которые происходят в странах, в недружественных странах, замыслах противника по отношению к Российской Федерации", - сказал Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1". "Ну и хорошие результаты - они воодушевляют еще на большее", - добавил директор СВР. С начала специальной военной операции Служба внешней разведки РФ и лично Нарышкин неоднократно выступали с заявлениями о текущей ситуации, об антироссийских замыслах киевского режима и стоящего за ним Запада. Эти заявления были основаны на информации, поступающей в СВР. В условиях, когда Россия сталкивается с серьезными вызовами, личный состав отечественных специальных служб действует грамотно и оперативно, отметил президент РФ Владимир Путин 20 декабря 2023 года в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности. Он поблагодарил сотрудников спецслужб, в том числе СВР, за высокий профессионализм при выполнении поставленных задач, смелость и решительность, за четкую и слаженную работу. СВР России является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз.
https://ria.ru/20240126/dialog-1923554907.html
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безопасность, россия, сергей нарышкин, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Безопасность, Россия, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР удовлетворена результатами своей работы, заявил Нарышкин

Нарышкин: СВР удовлетворена результатами своей работы в нынешнее время

© РИА Новости / Евгений БиятовСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Служба внешней разведки России удовлетворена результатами своей работы в нынешнее время, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
"Да, мы все-таки довольны и удовлетворены результатами, который имеем на сегодня. Мы понимаем значение той работы, которую выполняем, той информации, которую добываем, и информируем высшее политическое руководство страны о тех процессах, которые происходят в странах, в недружественных странах, замыслах противника по отношению к Российской Федерации", - сказал Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1".
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"Ну и хорошие результаты - они воодушевляют еще на большее", - добавил директор СВР.
С начала специальной военной операции Служба внешней разведки РФ и лично Нарышкин неоднократно выступали с заявлениями о текущей ситуации, об антироссийских замыслах киевского режима и стоящего за ним Запада. Эти заявления были основаны на информации, поступающей в СВР.
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В условиях, когда Россия сталкивается с серьезными вызовами, личный состав отечественных специальных служб действует грамотно и оперативно, отметил президент РФ Владимир Путин 20 декабря 2023 года в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности. Он поблагодарил сотрудников спецслужб, в том числе СВР, за высокий профессионализм при выполнении поставленных задач, смелость и решительность, за четкую и слаженную работу.
СВР России является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз.
 
БезопасностьРоссияСергей НарышкинВладимир ПутинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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