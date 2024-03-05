https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931328173.html

СВР удовлетворена результатами своей работы, заявил Нарышкин

СВР удовлетворена результатами своей работы, заявил Нарышкин - РИА Новости, 05.03.2024

СВР удовлетворена результатами своей работы, заявил Нарышкин

Служба внешней разведки России удовлетворена результатами своей работы в нынешнее время, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T21:27

2024-03-05T21:27

2024-03-05T21:27

безопасность

россия

сергей нарышкин

владимир путин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Служба внешней разведки России удовлетворена результатами своей работы в нынешнее время, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. "Да, мы все-таки довольны и удовлетворены результатами, который имеем на сегодня. Мы понимаем значение той работы, которую выполняем, той информации, которую добываем, и информируем высшее политическое руководство страны о тех процессах, которые происходят в странах, в недружественных странах, замыслах противника по отношению к Российской Федерации", - сказал Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1". "Ну и хорошие результаты - они воодушевляют еще на большее", - добавил директор СВР. С начала специальной военной операции Служба внешней разведки РФ и лично Нарышкин неоднократно выступали с заявлениями о текущей ситуации, об антироссийских замыслах киевского режима и стоящего за ним Запада. Эти заявления были основаны на информации, поступающей в СВР. В условиях, когда Россия сталкивается с серьезными вызовами, личный состав отечественных специальных служб действует грамотно и оперативно, отметил президент РФ Владимир Путин 20 декабря 2023 года в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности. Он поблагодарил сотрудников спецслужб, в том числе СВР, за высокий профессионализм при выполнении поставленных задач, смелость и решительность, за четкую и слаженную работу. СВР России является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз.

https://ria.ru/20240126/dialog-1923554907.html

https://ria.ru/20240305/podryv-1931326029.html

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безопасность, россия, сергей нарышкин, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)