https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931327769.html

Нарышкин осудил реакцию Запада на смерть Навального

Нарышкин осудил реакцию Запада на смерть Навального - РИА Новости, 05.03.2024

Нарышкин осудил реакцию Запада на смерть Навального

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал отвратительными, аморальными и безнравственными, но при этом ожидаемыми "сатанинские пляски",... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T21:25

2024-03-05T21:25

2024-03-05T21:39

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

россия

в мире

алексей навальный*

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал отвратительными, аморальными и безнравственными, но при этом ожидаемыми "сатанинские пляски", устраиваемые на Западе по поводу смерти Алексея Навального. "Конечно, очень отвратительно, что на Западе устраивают такие сатанинские пляски вокруг гроба с Навальным. Но это аморально, низко, безнравственно. А что еще сказать?... Ожидаемо", - заявил Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1". Навальный, скончавшийся 16 февраля в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО), умер своей смертью, отметил директор СВР. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны), итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240304/navalnyy-1931001509.html

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929902830.html

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, россия, в мире, алексей навальный*