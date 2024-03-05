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Народу на Украине придется решить, в какой стране ему жить, заявил Нарышкин
Народу на Украине придется решить, в какой стране ему жить, заявил Нарышкин - РИА Новости, 05.03.2024
Народу на Украине придется решить, в какой стране ему жить, заявил Нарышкин
Народ на Украине сам должен будет определить, в какой стране ему жить, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T21:10
2024-03-05T21:10
2024-03-05T21:11
украина
россия
вашингтон (штат)
сергей нарышкин
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Народ на Украине сам должен будет определить, в какой стране ему жить, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. "Ведь хозяевами территории (Украины) является не Вашингтон, не Лондон, а люди, которые живут на этой земле. На этой земле жили их отцы, деды, прадеды, могилы их прадедов на этой земле. Они хозяева, и они определяют, где им жить, в какой стране... Вот это будет демократично - выбор народа", - сказал Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1".
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украина, россия, вашингтон (штат), сергей нарышкин, в мире
Украина, Россия, Вашингтон (штат), Сергей Нарышкин, В мире
Народу на Украине придется решить, в какой стране ему жить, заявил Нарышкин
Нарышкин: народ на Украине сам должен будет определить, в какой стране ему жить