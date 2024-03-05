Нарышкин назвал речь Макрона об отправке натовских сил на Украину опасной
Нарышкин: речь Макрона об отправке сил НАТО на Украину вдет мир к ядерной войне
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин за круглым столом "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве"
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал крайне опасными заявления президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских лидеров об отправке солдат НАТО на Украину, и согласился с мнением, что такие выступления подвигают мир на грань ядерной войны.
"Это говорит о высоком уровне политической безответственности нынешних лидеров европейских стран, в данном случае президента Франции. Конечно, печально это видеть, печально наблюдать, печально понимать, что договороспособность нынешних европейских и североатлантических элит находятся на очень низком уровне, и они все реже и реже демонстрируют наличие у них хоть какого-либо здравого смысла", - сказал Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1".
"Но заявления эти крайне опасны", - подчеркнул Нарышкин. "Они подвигают нас на грань уже ядерной войны", - сказал ведущий. "Да", - ответил директор СВР.
Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности", Россия готова к диалогу со всеми странами. Президент подчеркнул, что всё, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, это, по словам президента, могло бы привести к "трагичным" последствиям. При этом Путин назвал бредом сообщения, что Россия якобы собирается напасть на Европу.