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Нарышкин назвал речь Макрона об отправке натовских сил на Украину опасной - РИА Новости, 05.03.2024
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21:03 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931324650.html
Нарышкин назвал речь Макрона об отправке натовских сил на Украину опасной
Нарышкин назвал речь Макрона об отправке натовских сил на Украину опасной - РИА Новости, 05.03.2024
Нарышкин назвал речь Макрона об отправке натовских сил на Украину опасной
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал крайне опасными заявления президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских лидеров об... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T21:03
2024-03-05T21:03
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франция
украина
сергей нарышкин
эммануэль макрон
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал крайне опасными заявления президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских лидеров об отправке солдат НАТО на Украину, и согласился с мнением, что такие выступления подвигают мир на грань ядерной войны. "Это говорит о высоком уровне политической безответственности нынешних лидеров европейских стран, в данном случае президента Франции. Конечно, печально это видеть, печально наблюдать, печально понимать, что договороспособность нынешних европейских и североатлантических элит находятся на очень низком уровне, и они все реже и реже демонстрируют наличие у них хоть какого-либо здравого смысла", - сказал Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1". "Но заявления эти крайне опасны", - подчеркнул Нарышкин. "Они подвигают нас на грань уже ядерной войны", - сказал ведущий. "Да", - ответил директор СВР. Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности", Россия готова к диалогу со всеми странами. Президент подчеркнул, что всё, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, это, по словам президента, могло бы привести к "трагичным" последствиям. При этом Путин назвал бредом сообщения, что Россия якобы собирается напасть на Европу.
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россия, франция, украина, сергей нарышкин, эммануэль макрон, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, в мире
Россия, Франция, Украина, Сергей Нарышкин, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, В мире
Нарышкин назвал речь Макрона об отправке натовских сил на Украину опасной

Нарышкин: речь Макрона об отправке сил НАТО на Украину вдет мир к ядерной войне

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин за круглым столом "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве"
Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда История Отечества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин за круглым столом Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал крайне опасными заявления президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских лидеров об отправке солдат НАТО на Украину, и согласился с мнением, что такие выступления подвигают мир на грань ядерной войны.
"Это говорит о высоком уровне политической безответственности нынешних лидеров европейских стран, в данном случае президента Франции. Конечно, печально это видеть, печально наблюдать, печально понимать, что договороспособность нынешних европейских и североатлантических элит находятся на очень низком уровне, и они все реже и реже демонстрируют наличие у них хоть какого-либо здравого смысла", - сказал Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1".
"Но заявления эти крайне опасны", - подчеркнул Нарышкин. "Они подвигают нас на грань уже ядерной войны", - сказал ведущий. "Да", - ответил директор СВР.
Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности", Россия готова к диалогу со всеми странами. Президент подчеркнул, что всё, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, это, по словам президента, могло бы привести к "трагичным" последствиям. При этом Путин назвал бредом сообщения, что Россия якобы собирается напасть на Европу.
 
РоссияФранцияУкраинаСергей НарышкинЭммануэль МакронВладимир ПутинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОВ мире
 
 
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