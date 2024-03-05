Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин: США готовят силы спецопераций для подрывной работы против России - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 05.03.2024 (обновлено: 00:05 06.03.2024)
https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931324354.html
Нарышкин: США готовят силы спецопераций для подрывной работы против России
Нарышкин: США готовят силы спецопераций для подрывной работы против России - РИА Новости, 06.03.2024
Нарышкин: США готовят силы спецопераций для подрывной работы против России
США и Великобритания участвуют в подготовке сил специальных операций для подрывной работы против России, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-05T21:00
2024-03-06T00:05
россия
сша
великобритания
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
украина
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923702730_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4dc1bed97b722825f89b8a36d71b34d8.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США и Великобритания участвуют в подготовке сил специальных операций для подрывной работы против России, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", его фрагменты показали в эфире телеканала "Россия 1"."Американцы, особенно британцы участвовали и участвуют в подготовке сил специальных операций и сотрудников спецслужб для ведения подрывной работы против нашей страны", — сказал он.Так, по словам главы ведомства, газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" взорвали англосаксы.Что касается США, то они занимаются созданием широкой разведывательной сети как на территории Украины, так и в других странах, в том числе и в тех, которые граничат с российской территорией, отметил Нарышкин."То, что американские разведывательные службы участвовали в подготовке и переподготовке сотрудников спецслужб Украины, — очевидный факт", — добавил Нарышкин.В конце февраля газета New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников в США, Европе и на Украине сообщила, что за последние восемь лет Вашингтон при поддержке ЦРУ создал 12 секретных объектов на территории бывшей советской республики вблизи ее границы с Россией.По данным издания, американцы тесно сотрудничали в том числе с нынешним начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым. Кроме того, они тренировали шпионов, которые действовали в России, Европе, на Кубе и в других местах присутствия россиян.Эту информацию позднее подтвердил директор ФСБ Александр Бортников.
https://ria.ru/20240302/nato-1930749501.html
https://ria.ru/20240304/ukraina-1931101334.html
https://ria.ru/20240228/dokazatelstva-1929848548.html
россия
сша
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923702730_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab8f16c97fbdf67f73130921bebfea02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, великобритания, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, украина, северный поток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральное разведывательное управление (цру), александр бортников
Россия, США, Великобритания, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Украина, Северный поток, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Александр Бортников
Нарышкин: США готовят силы спецопераций для подрывной работы против России

Нарышкин: США и Британия готовят силы для подрывной работы против РФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк Сергей Нарышкин
 Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США и Великобритания участвуют в подготовке сил специальных операций для подрывной работы против России, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", его фрагменты показали в эфире телеканала "Россия 1".
"Американцы, особенно британцы участвовали и участвуют в подготовке сил специальных операций и сотрудников спецслужб для ведения подрывной работы против нашей страны", — сказал он.
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
"Они уже там". Экс-агент ЦРУ раскрыл, чем занимаются силы НАТО на Украине
2 марта, 20:13
Так, по словам главы ведомства, газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" взорвали англосаксы.
Что касается США, то они занимаются созданием широкой разведывательной сети как на территории Украины, так и в других странах, в том числе и в тех, которые граничат с российской территорией, отметил Нарышкин.
"То, что американские разведывательные службы участвовали в подготовке и переподготовке сотрудников спецслужб Украины, — очевидный факт", — добавил Нарышкин.
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
"Одесса, Харьков и Киев". В США раскрыли, что произошло на Украине
4 марта, 21:11
В конце февраля газета New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников в США, Европе и на Украине сообщила, что за последние восемь лет Вашингтон при поддержке ЦРУ создал 12 секретных объектов на территории бывшей советской республики вблизи ее границы с Россией.
По данным издания, американцы тесно сотрудничали в том числе с нынешним начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым. Кроме того, они тренировали шпионов, которые действовали в России, Европе, на Кубе и в других местах присутствия россиян.
Эту информацию позднее подтвердил директор ФСБ Александр Бортников.
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
New York Times доказала правоту Москвы
28 февраля, 08:00
 
РоссияСШАВеликобританияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреУкраинаСеверный потокФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Александр Бортников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала