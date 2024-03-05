https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931324354.html
Нарышкин: США готовят силы спецопераций для подрывной работы против России
Нарышкин: США готовят силы спецопераций для подрывной работы против России - РИА Новости, 06.03.2024
Нарышкин: США готовят силы спецопераций для подрывной работы против России
США и Великобритания участвуют в подготовке сил специальных операций для подрывной работы против России, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-05T21:00
2024-03-05T21:00
2024-03-06T00:05
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США и Великобритания участвуют в подготовке сил специальных операций для подрывной работы против России, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", его фрагменты показали в эфире телеканала "Россия 1"."Американцы, особенно британцы участвовали и участвуют в подготовке сил специальных операций и сотрудников спецслужб для ведения подрывной работы против нашей страны", — сказал он.Так, по словам главы ведомства, газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" взорвали англосаксы.Что касается США, то они занимаются созданием широкой разведывательной сети как на территории Украины, так и в других странах, в том числе и в тех, которые граничат с российской территорией, отметил Нарышкин."То, что американские разведывательные службы участвовали в подготовке и переподготовке сотрудников спецслужб Украины, — очевидный факт", — добавил Нарышкин.В конце февраля газета New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников в США, Европе и на Украине сообщила, что за последние восемь лет Вашингтон при поддержке ЦРУ создал 12 секретных объектов на территории бывшей советской республики вблизи ее границы с Россией.По данным издания, американцы тесно сотрудничали в том числе с нынешним начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым. Кроме того, они тренировали шпионов, которые действовали в России, Европе, на Кубе и в других местах присутствия россиян.Эту информацию позднее подтвердил директор ФСБ Александр Бортников.
https://ria.ru/20240302/nato-1930749501.html
https://ria.ru/20240304/ukraina-1931101334.html
https://ria.ru/20240228/dokazatelstva-1929848548.html
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россия, сша, великобритания, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, украина, северный поток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральное разведывательное управление (цру), александр бортников
Россия, США, Великобритания, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Украина, Северный поток, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Александр Бортников
Нарышкин: США готовят силы спецопераций для подрывной работы против России
Нарышкин: США и Британия готовят силы для подрывной работы против РФ