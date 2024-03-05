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Нарышкин выразил уверенность в победе России в спецоперации
Нарышкин выразил уверенность в победе России в спецоперации - РИА Новости, 05.03.2024
Нарышкин выразил уверенность в победе России в спецоперации
Сомнений в победе России в спецоперации нет, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T20:56
2024-03-05T20:56
2024-03-05T20:56
специальная военная операция на украине
россия
сергей нарышкин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сомнений в победе России в спецоперации нет, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Нет сомнений", - так Нарышкин ответил на соответствующий вопрос в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1". "Мы победим, когда увидим, что освободили от этого коррупционного, нацистского режима всех, кто хотел быть освобожденным", - добавил он.
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россия, сергей нарышкин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Нарышкин
Нарышкин выразил уверенность в победе России в спецоперации
Нарышкин: сомнений в победе России в спецоперации нет
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сомнений в победе России в спецоперации нет, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Нет сомнений", - так Нарышкин ответил на соответствующий вопрос в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы победим, когда увидим, что освободили от этого коррупционного, нацистского режима всех, кто хотел быть освобожденным", - добавил он.