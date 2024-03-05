https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931323642.html

Нарышкин выразил уверенность в победе России в спецоперации

Нарышкин выразил уверенность в победе России в спецоперации - РИА Новости, 05.03.2024

Нарышкин выразил уверенность в победе России в спецоперации

Сомнений в победе России в спецоперации нет, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T20:56

2024-03-05T20:56

2024-03-05T20:56

специальная военная операция на украине

россия

сергей нарышкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848594638_0:108:3028:1811_1920x0_80_0_0_1279c237dff4ffbe2eb93381af95fec4.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сомнений в победе России в спецоперации нет, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Нет сомнений", - так Нарышкин ответил на соответствующий вопрос в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1". "Мы победим, когда увидим, что освободили от этого коррупционного, нацистского режима всех, кто хотел быть освобожденным", - добавил он.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей нарышкин