https://ria.ru/20240305/napadenie-1931271632.html
В Воронеже дебошир ранил ножом двоих полицейских
В Воронеже дебошир ранил ножом двоих полицейских - РИА Новости, 05.03.2024
В Воронеже дебошир ранил ножом двоих полицейских
Дебошир ранил ножом двух прибывших по вызову полицейских в Воронеже, сообщило во вторник управление СК РФ по региону. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:12
2024-03-05T17:12
2024-03-05T17:12
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ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Дебошир ранил ножом двух прибывших по вызову полицейских в Воронеже, сообщило во вторник управление СК РФ по региону. По данным следствия, 3 марта двое сотрудников полиции прибыли к дому в Центральном районе Воронежа для "пресечения административного правонарушения". Оформив необходимые документы, правоохранители потребовали от 34-летнего нарушителя общественного порядка проследовать вместе с ними в отдел полиции для составления административного материала. "С целью воспрепятствования законной деятельности полицейских мужчина достал нож, которым причинил должностным лицам резаные раны рук и ног. Сотрудникам полиции удалось обезвредить подозреваемого и пресечь его противоправные действия. Стражи порядка обратились в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении. В отношении дебошира возбуждено дело по статье "применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей". Подозреваемый задержан. По данным СК, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время планируется предъявление обвинения.
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происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже дебошир ранил ножом двоих полицейских
СК: в Воронеже дебошир ранил ножом двоих полицейских
ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости.
Дебошир ранил ножом двух прибывших по вызову полицейских в Воронеже, сообщило во вторник управление
СК РФ по региону.
По данным следствия, 3 марта двое сотрудников полиции прибыли к дому в Центральном районе Воронежа для "пресечения административного правонарушения". Оформив необходимые документы, правоохранители потребовали от 34-летнего нарушителя общественного порядка проследовать вместе с ними в отдел полиции для составления административного материала.
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"С целью воспрепятствования законной деятельности полицейских мужчина достал нож, которым причинил должностным лицам резаные раны рук и ног. Сотрудникам полиции удалось обезвредить подозреваемого и пресечь его противоправные действия. Стражи порядка обратились в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В отношении дебошира возбуждено дело по статье "применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей".
Подозреваемый задержан. По данным СК, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время планируется предъявление обвинения.
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