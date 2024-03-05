Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже дебошир ранил ножом двоих полицейских - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/napadenie-1931271632.html
В Воронеже дебошир ранил ножом двоих полицейских
В Воронеже дебошир ранил ножом двоих полицейских - РИА Новости, 05.03.2024
В Воронеже дебошир ранил ножом двоих полицейских
Дебошир ранил ножом двух прибывших по вызову полицейских в Воронеже, сообщило во вторник управление СК РФ по региону. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:12
2024-03-05T17:12
происшествия
воронеж
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg
ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Дебошир ранил ножом двух прибывших по вызову полицейских в Воронеже, сообщило во вторник управление СК РФ по региону. По данным следствия, 3 марта двое сотрудников полиции прибыли к дому в Центральном районе Воронежа для "пресечения административного правонарушения". Оформив необходимые документы, правоохранители потребовали от 34-летнего нарушителя общественного порядка проследовать вместе с ними в отдел полиции для составления административного материала. "С целью воспрепятствования законной деятельности полицейских мужчина достал нож, которым причинил должностным лицам резаные раны рук и ног. Сотрудникам полиции удалось обезвредить подозреваемого и пресечь его противоправные действия. Стражи порядка обратились в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении. В отношении дебошира возбуждено дело по статье "применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей". Подозреваемый задержан. По данным СК, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время планируется предъявление обвинения.
https://ria.ru/20240305/napadenie-1931263123.html
https://ria.ru/20240227/rggu-1929855700.html
воронеж
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:201:2463:2048_1920x0_80_0_0_2bb049473c7dd70352f635e444aa24f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже дебошир ранил ножом двоих полицейских

СК: в Воронеже дебошир ранил ножом двоих полицейских

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Дебошир ранил ножом двух прибывших по вызову полицейских в Воронеже, сообщило во вторник управление СК РФ по региону.
По данным следствия, 3 марта двое сотрудников полиции прибыли к дому в Центральном районе Воронежа для "пресечения административного правонарушения". Оформив необходимые документы, правоохранители потребовали от 34-летнего нарушителя общественного порядка проследовать вместе с ними в отдел полиции для составления административного материала.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Москве пьяный мужчина с ножом напал на подростка
Вчера, 16:43
"С целью воспрепятствования законной деятельности полицейских мужчина достал нож, которым причинил должностным лицам резаные раны рук и ног. Сотрудникам полиции удалось обезвредить подозреваемого и пресечь его противоправные действия. Стражи порядка обратились в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В отношении дебошира возбуждено дело по статье "применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей".
Подозреваемый задержан. По данным СК, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время планируется предъявление обвинения.
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
В Москве студентка с кувалдой напала на однокурсницу в туалете РГГУ
27 февраля, 19:20
 
ПроисшествияВоронежРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала