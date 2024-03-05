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В Москве пьяный мужчина с ножом напал на подростка
В Москве пьяный мужчина с ножом напал на подростка - РИА Новости, 05.03.2024
В Москве пьяный мужчина с ножом напал на подростка
Мужчина в ходе конфликта дважды ранил ножом незнакомого подростка в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:43
2024-03-05T16:43
2024-03-05T16:43
происшествия
москва
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мужчина в ходе конфликта дважды ранил ножом незнакомого подростка в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия)... Следствие намерено ходатайствовать перед Зюзинским районным судом города Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она. По данным следствия, вечером 3 марта пьяный мужчина вблизи жилого дома по улице Поляны в Москве в ходе ссоры нанес незнакомому 15-летнему подростку не менее двух ударов ножом в область туловища и рук. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказывается помощь. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Подчеркивается, что на допросе он частично признал вину.
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происшествия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве пьяный мужчина с ножом напал на подростка
В Москве пьяный мужчина дважды ранил подростка ножом
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мужчина в ходе конфликта дважды ранил ножом незнакомого подростка в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия)... Следствие намерено ходатайствовать перед Зюзинским районным судом города Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
По данным следствия, вечером 3 марта пьяный мужчина вблизи жилого дома по улице Поляны в Москве в ходе ссоры нанес незнакомому 15-летнему подростку не менее двух ударов ножом в область туловища и рук. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказывается помощь.
Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Подчеркивается, что на допросе он частично признал вину.
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