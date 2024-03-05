https://ria.ru/20240305/napadenie-1931263123.html

В Москве пьяный мужчина с ножом напал на подростка

В Москве пьяный мужчина с ножом напал на подростка - РИА Новости, 05.03.2024

В Москве пьяный мужчина с ножом напал на подростка

Мужчина в ходе конфликта дважды ранил ножом незнакомого подростка в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:43

2024-03-05T16:43

2024-03-05T16:43

происшествия

москва

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мужчина в ходе конфликта дважды ранил ножом незнакомого подростка в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия)... Следствие намерено ходатайствовать перед Зюзинским районным судом города Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она. По данным следствия, вечером 3 марта пьяный мужчина вблизи жилого дома по улице Поляны в Москве в ходе ссоры нанес незнакомому 15-летнему подростку не менее двух ударов ножом в область туловища и рук. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказывается помощь. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Подчеркивается, что на допросе он частично признал вину.

https://ria.ru/20240226/dagestan-1929612052.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)