https://ria.ru/20240305/nagrada-1931204967.html

Собкора РИА Новости Олесю Потапову наградили за освещение событий СВО

Собкора РИА Новости Олесю Потапову наградили за освещение событий СВО - РИА Новости, 05.03.2024

Собкора РИА Новости Олесю Потапову наградили за освещение событий СВО

Собственный корреспондент РИА Новости в ЛНР Олеся Потапова стала лауреатом премии "По зову женского сердца" в номинации "Голос правды" за освещение событий в... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:35

2024-03-05T13:35

2024-03-05T14:59

выставка-форум "россия"

общество

владимир машков

луганская народная республика

луганск

медиа - общество

новости агентства

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931227279_0:145:3032:1851_1920x0_80_0_0_862e05782226818547106f32f0d6681f.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Собственный корреспондент РИА Новости в ЛНР Олеся Потапова стала лауреатом премии "По зову женского сердца" в номинации "Голос правды" за освещение событий в зоне спецоперации, награду ей вручил народный артист Владимир Машков.Награжденная — уроженка Луганска. Училась на редактора в Восточноукраинском университете имени Владимира Даля. До "Русской весны" работала в региональной телерадиокомпании в утренней развлекательной программе.Другими лауреатами премии "По зову женского сердца" стали в номинациях:Во вторник президент Владимир Путин в видеообращении к участницам Всероссийского женского форума поблагодарил женщин, которые находятся в зоне спецоперации и помогают военным.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

луганская народная республика

луганск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир машков, луганская народная республика, луганск, медиа - общество, новости агентства, владимир путин, красноярский край