Собкора РИА Новости Олесю Потапову наградили за освещение событий СВО
Собкора РИА Новости в ЛНР Олесю Потапову наградили за материалы о спецоперации
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и собственный корреспондент РИА Новости в ЛНР Олеся Потапова во время вручения премии "По зову женского сердца" в номинации "Голос правды"
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и собственный корреспондент РИА Новости в ЛНР Олеся Потапова во время вручения премии "По зову женского сердца" в номинации "Голос правды"
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Собственный корреспондент РИА Новости в ЛНР Олеся Потапова стала лауреатом премии "По зову женского сердца" в номинации "Голос правды" за освещение событий в зоне спецоперации, награду ей вручил народный артист Владимир Машков.
Учредители премии — Совет Федерации и государственный фонд "Защитники Отечества". Церемония награждения лауреатов проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, где во вторник стартовал Всероссийский женский форум "Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию".
Награжденная — уроженка Луганска. Училась на редактора в Восточноукраинском университете имени Владимира Даля. До "Русской весны" работала в региональной телерадиокомпании в утренней развлекательной программе.
Олеся Потапова — собственный корреспондент МИА "Россия сегодня", она передает новости о работе российских военных, освещает последствия обстрелов и терактов, часто бывает "за ленточкой" на передовых позициях. Одной из важных тем ее материалов стали истории о жизни мирных граждан в зоне боевых действий.
Другими лауреатами премии "По зову женского сердца" стали в номинациях:
- "Память сердца" — заместитель председателя женсовета Северного флота, волонтер Наталья Спирина;
- "Вместе к победе" — директор АНО "Социальный и гуманитарный центр Омской области" Анна Орач;
- "Поступок" — студентка второго курса Медицинского колледжа Белгородского государственного исследовательского университета Злата Алехина;
- "Сохранение традиций" — генеральный директор ОАО Хлопчатобумажный комбинат "Шуйские ситцы", координатор проекта Совета Евразийского женского форума "Женщины в легкой промышленности" Анна Богаделина;
- "Прорыв" — соучредитель, председатель совета директоров ООО "Велфарм", координатор проекта Совета Евразийского женского форума "Женщины в фармацевтической промышленности", член Женского делового альянса БРИКС Людмила Щербакова;
- "Мама может все" — мастер технологического участка Быстринского горнообогатительного комбината, многодетная мать Юлия Краснова;
- "Сила семьи" — многодетная мать из Красноярского края, жена сельского священника Ольга Язева;
- "Верность профессии" — ректор Донецкого национального университета имени Михаила Туган-Барановского, доктор философских наук Светлана Дрожжина;
- "В борьбе за жизнь" — руководитель Всероссийского проекта по поддержке людей с онкологическими заболеваниями "Химия была, но мы расстались" Светлана Полякова.
Во вторник президент Владимир Путин в видеообращении к участницам Всероссийского женского форума поблагодарил женщин, которые находятся в зоне спецоперации и помогают военным.