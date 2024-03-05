Рейтинг@Mail.ru
Собкора РИА Новости Олесю Потапову наградили за освещение событий СВО - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
13:35 05.03.2024 (обновлено: 14:59 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/nagrada-1931204967.html
Собкора РИА Новости Олесю Потапову наградили за освещение событий СВО
Собкора РИА Новости Олесю Потапову наградили за освещение событий СВО - РИА Новости, 05.03.2024
Собкора РИА Новости Олесю Потапову наградили за освещение событий СВО
Собственный корреспондент РИА Новости в ЛНР Олеся Потапова стала лауреатом премии "По зову женского сердца" в номинации "Голос правды" за освещение событий в... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:35
2024-03-05T14:59
выставка-форум "россия"
общество
владимир машков
луганская народная республика
луганск
медиа - общество
новости агентства
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931227279_0:145:3032:1851_1920x0_80_0_0_862e05782226818547106f32f0d6681f.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Собственный корреспондент РИА Новости в ЛНР Олеся Потапова стала лауреатом премии "По зову женского сердца" в номинации "Голос правды" за освещение событий в зоне спецоперации, награду ей вручил народный артист Владимир Машков.Награжденная — уроженка Луганска. Училась на редактора в Восточноукраинском университете имени Владимира Даля. До "Русской весны" работала в региональной телерадиокомпании в утренней развлекательной программе.Другими лауреатами премии "По зову женского сердца" стали в номинациях:Во вторник президент Владимир Путин в видеообращении к участницам Всероссийского женского форума поблагодарил женщин, которые находятся в зоне спецоперации и помогают военным.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html
https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html
луганская народная республика
луганск
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931227279_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_91eecdced4eb4ef39d43acaa7bf4a16b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир машков, луганская народная республика, луганск, медиа - общество, новости агентства, владимир путин, красноярский край
Выставка-форум "Россия", Общество, Владимир Машков, Луганская Народная Республика, Луганск, Медиа - Общество, Новости агентства, Владимир Путин, Красноярский край
Собкора РИА Новости Олесю Потапову наградили за освещение событий СВО

Собкора РИА Новости в ЛНР Олесю Потапову наградили за материалы о спецоперации

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и собственный корреспондент РИА Новости в ЛНР Олеся Потапова во время вручения премии "По зову женского сердца" в номинации "Голос правды"
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и собственный корреспондент РИА Новости в ЛНР Олеся Потапова во время вручения премии По зову женского сердца в номинации Голос правды - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и собственный корреспондент РИА Новости в ЛНР Олеся Потапова во время вручения премии "По зову женского сердца" в номинации "Голос правды"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Собственный корреспондент РИА Новости в ЛНР Олеся Потапова стала лауреатом премии "По зову женского сердца" в номинации "Голос правды" за освещение событий в зоне спецоперации, награду ей вручил народный артист Владимир Машков.

Учредители премии — Совет Федерации и государственный фонд "Защитники Отечества". Церемония награждения лауреатов проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, где во вторник стартовал Всероссийский женский форум "Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию".

Военнослужащие России на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Годовщина СВО: два года, которые изменили все и навсегда
24 февраля, 08:00
Награжденная — уроженка Луганска. Училась на редактора в Восточноукраинском университете имени Владимира Даля. До "Русской весны" работала в региональной телерадиокомпании в утренней развлекательной программе.

Олеся Потапова — собственный корреспондент МИА "Россия сегодня", она передает новости о работе российских военных, освещает последствия обстрелов и терактов, часто бывает "за ленточкой" на передовых позициях. Одной из важных тем ее материалов стали истории о жизни мирных граждан в зоне боевых действий.

Российские военнослужащие разворачивают флаг России в селе Крынки. Кадр видео
Запад получил ответ на вопрос "хотят ли русские войны"
24 февраля, 08:00
Другими лауреатами премии "По зову женского сердца" стали в номинациях:
  • "Память сердца" — заместитель председателя женсовета Северного флота, волонтер Наталья Спирина;
  • "Вместе к победе" — директор АНО "Социальный и гуманитарный центр Омской области" Анна Орач;
  • "Поступок" — студентка второго курса Медицинского колледжа Белгородского государственного исследовательского университета Злата Алехина;
  • "Сохранение традиций" — генеральный директор ОАО Хлопчатобумажный комбинат "Шуйские ситцы", координатор проекта Совета Евразийского женского форума "Женщины в легкой промышленности" Анна Богаделина;
  • "Прорыв" — соучредитель, председатель совета директоров ООО "Велфарм", координатор проекта Совета Евразийского женского форума "Женщины в фармацевтической промышленности", член Женского делового альянса БРИКС Людмила Щербакова;
  • "Мама может все" — мастер технологического участка Быстринского горнообогатительного комбината, многодетная мать Юлия Краснова;
  • "Сила семьи" — многодетная мать из Красноярского края, жена сельского священника Ольга Язева;
  • "Верность профессии" — ректор Донецкого национального университета имени Михаила Туган-Барановского, доктор философских наук Светлана Дрожжина;
  • "В борьбе за жизнь" — руководитель Всероссийского проекта по поддержке людей с онкологическими заболеваниями "Химия была, но мы расстались" Светлана Полякова.
Во вторник президент Владимир Путин в видеообращении к участницам Всероссийского женского форума поблагодарил женщин, которые находятся в зоне спецоперации и помогают военным.
Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Одна на всех — в какую страну вернутся наши герои
23 февраля, 08:00
 
Выставка-форум "Россия"ОбществоВладимир МашковЛуганская Народная РеспубликаЛуганскМедиа - ОбществоНовости агентстваВладимир ПутинКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала