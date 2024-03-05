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В РЭО рассказали об увеличении количества мусора к 2030 году - РИА Новости, 05.03.2024
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18:06 05.03.2024 (обновлено: 18:07 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/musor-1931289411.html
В РЭО рассказали об увеличении количества мусора к 2030 году
В РЭО рассказали об увеличении количества мусора к 2030 году - РИА Новости, 05.03.2024
В РЭО рассказали об увеличении количества мусора к 2030 году
Количество мусора, которое приходится на одного человека, к 2030 году может значимо увеличиться, поэтому игнорировать экологические проблемы нельзя, заявил... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:06
2024-03-05T18:07
общество
россия
новая зеландия
бельгия
владимир путин
денис буцаев
российский экологический оператор
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Количество мусора, которое приходится на одного человека, к 2030 году может значимо увеличиться, поэтому игнорировать экологические проблемы нельзя, заявил генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев. "Сейчас 450 (килограммов), 15 лет назад было 220, то есть мы фактически удвоились. Скорее всего к 2030 году мы утроимся", - сказал Буцаев на сессии "Эколог - Главная профессия будущего" на Всемирном фестивале молодёжи. Он отметил, что сейчас произведено уже такое количество пластиковых отходов в мире, что они фактически составляют ещё один континент, равный по площади территории Новой Зеландии. А общий размер свалок в России больше территории Бельгии, уточнил Буцаев. По его словам, экологические проблемы нельзя игнорировать, они являются одними из самых актуальных. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240304/festival-1930991812.html
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общество, россия, новая зеландия, бельгия, владимир путин, денис буцаев, российский экологический оператор, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Общество, Россия, Новая Зеландия, Бельгия, Владимир Путин, Денис Буцаев, Российский экологический оператор, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
В РЭО рассказали об увеличении количества мусора к 2030 году

РЭО: количество мусора, приходящееся на одного человека, вырастет к 2030 году

© Фото : 161.ru/Александр ЗакутнийСвалка
Свалка - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : 161.ru/Александр Закутний
Свалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Количество мусора, которое приходится на одного человека, к 2030 году может значимо увеличиться, поэтому игнорировать экологические проблемы нельзя, заявил генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев.
"Сейчас 450 (килограммов), 15 лет назад было 220, то есть мы фактически удвоились. Скорее всего к 2030 году мы утроимся", - сказал Буцаев на сессии "Эколог - Главная профессия будущего" на Всемирном фестивале молодёжи.
Шествие с флагами, встречи и танцы: Всемирный фестиваль молодежи
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.

Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.

Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.

Участница Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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4 из 18
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает с лекцией Географические и стратегические границы в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров встречается с участниками Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.

Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.

Участницы Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Участники фестиваля, приехавшие из Китая.

Участники фестиваля из Китая во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Участники фестиваля, приехавшие из Китая.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 18
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".

Сценарист VR-проекта Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов Руслан Жигалов выступает на мастер-классе РИА Новости Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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10 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.

Кинорежиссер, музыкант Эмир Кустурица выступает на встрече Удивительный мир Эмира Кустурицы: творчество, взгляды, жизнь в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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11 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Некоторые участники любят и умеют танцевать.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Некоторые участники любят и умеют танцевать.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.

Участники фестиваля из Швеции во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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13 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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14 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.

Участники фестиваля из Приднестровья во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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15 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.

Участники фестиваля из ЛНР во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
16 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".

Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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17 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
18 из 18

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 18

Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 18

Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 18

Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 18

На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 18

Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 18

Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 18

В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 18

Участники фестиваля, приехавшие из Китая.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 18

РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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10 из 18

На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 18

Некоторые участники любят и умеют танцевать.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 18

Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 18

По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 18

Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
15 из 18

Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
16 из 18

На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
17 из 18

В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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18 из 18
Он отметил, что сейчас произведено уже такое количество пластиковых отходов в мире, что они фактически составляют ещё один континент, равный по площади территории Новой Зеландии. А общий размер свалок в России больше территории Бельгии, уточнил Буцаев.
По его словам, экологические проблемы нельзя игнорировать, они являются одними из самых актуальных.
Всемирный фестиваль молодежи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

Молодые люди фотографируются у официального талисмана Всемирного фестиваля молодежи Чебурашки на федеральной территории Сириус

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

Девушка фотографируется у официального талисмана Всемирного фестиваля молодежи Чебурашки на федеральной территории Сириус

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

Символика Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории Сириус

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

Жители Уганды на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

Участницы Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

Официальный талисман Всемирного фестиваля молодежи Чебурашка на федеральной территории Сириус

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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9 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

Руководитель официального видеоагентства Всемирного фестиваля молодежи 2024 Ruptly России Индира Жарова во время брифинга о специальной платформе, созданной для удобства работы СМИ в рамках ВФМ-2024 на Всемирном фестивале молодежи

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 11

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 11

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 11

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 11

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 11

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 11

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 11

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 11

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 11

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 11

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Медведев рассказал, в чем завидует участникам фестиваля молодежи
4 марта, 12:51
 
ОбществоРоссияНовая ЗеландияБельгияВладимир ПутинДенис БуцаевРоссийский экологический операторФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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