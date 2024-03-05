https://ria.ru/20240305/musor-1931289411.html

В РЭО рассказали об увеличении количества мусора к 2030 году

В РЭО рассказали об увеличении количества мусора к 2030 году - РИА Новости, 05.03.2024

В РЭО рассказали об увеличении количества мусора к 2030 году

Количество мусора, которое приходится на одного человека, к 2030 году может значимо увеличиться, поэтому игнорировать экологические проблемы нельзя, заявил... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:06

2024-03-05T18:06

2024-03-05T18:07

общество

россия

новая зеландия

бельгия

владимир путин

денис буцаев

российский экологический оператор

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Количество мусора, которое приходится на одного человека, к 2030 году может значимо увеличиться, поэтому игнорировать экологические проблемы нельзя, заявил генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев. "Сейчас 450 (килограммов), 15 лет назад было 220, то есть мы фактически удвоились. Скорее всего к 2030 году мы утроимся", - сказал Буцаев на сессии "Эколог - Главная профессия будущего" на Всемирном фестивале молодёжи. Он отметил, что сейчас произведено уже такое количество пластиковых отходов в мире, что они фактически составляют ещё один континент, равный по площади территории Новой Зеландии. А общий размер свалок в России больше территории Бельгии, уточнил Буцаев. По его словам, экологические проблемы нельзя игнорировать, они являются одними из самых актуальных. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/festival-1930991812.html

россия

новая зеландия

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общество, россия, новая зеландия, бельгия, владимир путин, денис буцаев, российский экологический оператор, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024