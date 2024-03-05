https://ria.ru/20240305/muraev-1931236027.html

На Украине будут судить экс-депутата за госизмену

На Украине будут судить экс-депутата за госизмену - РИА Новости, 05.03.2024

На Украине будут судить экс-депутата за госизмену

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник в Telegram-канале, что передала в суд дело против бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:29

2024-03-05T15:29

2024-03-05T15:29

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник в Telegram-канале, что передала в суд дело против бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева, обвиняемого в том числе в госизмене. СБУ в июле прошлого года сообщала, что завела уголовное дело против Мураева по статьям "госизмена" и "нарушение равноправия граждан". "Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении руководителя запрещенной партии "Наши", экс-депутата Евгения Мураева. По материалам СБУ обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении СБУ. Экс-депутату вменяется нарушение требований статей "государственная измена" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". В ноябре 2022 года СБУ заявила, что провела обыски у Мураева и его сторонников по еще одному делу о госизмене. Ранее в Совете нацбезопасности и обороны Украины сообщили о решении ввести санкции на пять лет против компаний, которые владеют телеканалом "Наш". Мураев, как основатель телеканала "Наш", анонсировал бессрочные протесты из-за санкций. Мураев при переформатировании на Украине партии "Оппозиционный блок" в "Оппозиционную платформу – За жизнь" вышел из ее состава и создал свою политсилу "Наши". Ранее он являлся владельцем телеканала NewsOne, а позднее основал свой телеканал "Наш". Позже экс-депутат передал телеканал в собственность работающих на нем журналистов.

https://ria.ru/20231113/obvinenie-1909143931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, евгений мураев, верховная рада украины