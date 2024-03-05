https://ria.ru/20240305/most-1931138541.html
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 05.03.2024
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытый вскоре после полуночи, возобновлен, сообщается в Teleram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T08:52
2024-03-05T08:52
2024-03-05T09:09
общество
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытый вскоре после полуночи, возобновлен, сообщается в Teleram-канале об оперативной обстановке на мосту.Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в ночь на вторник с 0.37."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 08.49.
https://ria.ru/20240301/most-1930524479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, крымский мост
Общество, Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Приостановка движения автотранспорта по Крымскому мосту продлилась восемь часов