https://ria.ru/20240305/most-1931138541.html

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 05.03.2024

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытый вскоре после полуночи, возобновлен, сообщается в Teleram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T08:52

2024-03-05T08:52

2024-03-05T09:09

общество

республика крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытый вскоре после полуночи, возобновлен, сообщается в Teleram-канале об оперативной обстановке на мосту.Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в ночь на вторник с 0.37."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 08.49.

https://ria.ru/20240301/most-1930524479.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

общество, республика крым, крымский мост