https://ria.ru/20240305/moskva-1931266624.html

Горхозяйство: почти два млн цветов вырастили в теплицах Москвы к 8 марта

Горхозяйство: почти два млн цветов вырастили в теплицах Москвы к 8 марта - РИА Новости, 05.03.2024

Горхозяйство: почти два млн цветов вырастили в теплицах Москвы к 8 марта

Почти 2 миллиона цветов вырастили в теплицах Москвы к 8 марта, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:54

2024-03-05T16:54

2024-03-05T16:54

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

цветы

8 марта

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Почти 2 миллиона цветов вырастили в теплицах Москвы к 8 марта, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Почти 2 миллиона цветов вырастили в городских теплицах к первому празднику весны. Всего подготовили свыше 1,2 миллиона тюльпанов более 25 сортов и более 400 тысяч горшечных растений, среди которых примула, цикламен, пеларгония, гортензия, крокусы, нарциссы и гиацинты", - говорится в сообщении. В комплексе горхозяйства также рассказали, что специалисты начали высаживать луковицы ещё в декабре и январе. В феврале, когда бутоны сформировались и начали набирать цвет, приступили к срезке цветов "В городских теплицах тюльпаны выращивают не в грунте, а в специальном водном растворе – он обеспечивает цветы питательными веществами. При таком способе у них быстрее развиваются листья, формируются более крупные бутоны и длинные стебли", - говорится в сообщении. Там также посоветовали при покупке выбирать тюльпаны с закрытыми бутонами – они быстро раскроются в воде и простоят гораздо дольше. Не покупайте цветы с перетянутыми резинкой бутонами – обычно так делают при транспортировке, чтобы сохранить их товарный вид.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, цветы, 8 марта