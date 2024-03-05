https://ria.ru/20240305/moskva-1931164592.html

Более 2,3 тысяч домов вошли в программу капремонта Москвы в этом году

Более 2,3 тысяч домов вошли в программу капремонта Москвы в этом году - РИА Новости, 05.03.2024

Более 2,3 тысяч домов вошли в программу капремонта Москвы в этом году

Более 2,3 тысячи многоквартирных домов вошли в региональную программу капремонта в 2024 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T11:22

2024-03-05T11:22

2024-03-05T11:22

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 2,3 тысячи многоквартирных домов вошли в региональную программу капремонта в 2024 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году работы пройдут в 2 334 жилых домах. Больше всего объектов обновим в Центральном (463), Северном (318) и Южном (247) административных округах", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что перечень необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. "Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на работоспособность коммуникаций в период отопительного сезона. Это - ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш начинаем только после установления устойчивых положительных температур воздуха", - пояснил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина на особом контроле находится соблюдение сроков эксплуатации лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. В этом году в рамках программы капремонта в столице обновят в общей сложности более 2,6 тысячи лифтов. Заместитель мэра напомнил, что столичная программа капитального ремонта - один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,4 тысячи домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту в почти 14 тысяч многоквартирных домов - это практически половина от плана, рассчитанного до 2044 года.

https://ria.ru/20240305/blagoustroystvo-1931146872.html

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Артем Смирнов

москва, петр бирюков, сергей собянин, капремонт в москве