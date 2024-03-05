https://ria.ru/20240305/moroz-1931210293.html

Синоптик предупредил москвичей о ночном похолодании в четверг

Синоптик предупредил москвичей о ночном похолодании в четверг - РИА Новости, 05.03.2024

Синоптик предупредил москвичей о ночном похолодании в четверг

Самой холодной на этой неделе в Москве станет ночь на четверг, местами температура опустится до минус 18 градусов, сообщается на портале "Метеовести" центра... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:01

2024-03-05T14:01

2024-03-05T14:01

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927538505_0:29:3590:2048_1920x0_80_0_0_a1dc3ea60194ac3a13d13802ce7664b2.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Самой холодной на этой неделе в Москве станет ночь на четверг, местами температура опустится до минус 18 градусов, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". "Ночь на четверг станет самой холодной на этой неделе – облаков в небе будет мало, и воздух остынет до минус 10-15 градусов, а местами и до минус 18 градусов", - говорится в тексте. Уточняется, что в полдень температура составит от минус 4 до плюс 1 градуса. Так, средний фон температур окажется уже на 3-5 градусов ниже положенного по климату.

https://ria.ru/20240226/sneg-1929502149.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва