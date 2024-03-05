https://ria.ru/20240305/moroz-1931210293.html
Синоптик предупредил москвичей о ночном похолодании в четверг
Синоптик предупредил москвичей о ночном похолодании в четверг - РИА Новости, 05.03.2024
Синоптик предупредил москвичей о ночном похолодании в четверг
Самой холодной на этой неделе в Москве станет ночь на четверг, местами температура опустится до минус 18 градусов, сообщается на портале "Метеовести" центра... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:01
2024-03-05T14:01
2024-03-05T14:01
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927538505_0:29:3590:2048_1920x0_80_0_0_a1dc3ea60194ac3a13d13802ce7664b2.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Самой холодной на этой неделе в Москве станет ночь на четверг, местами температура опустится до минус 18 градусов, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". "Ночь на четверг станет самой холодной на этой неделе – облаков в небе будет мало, и воздух остынет до минус 10-15 градусов, а местами и до минус 18 градусов", - говорится в тексте. Уточняется, что в полдень температура составит от минус 4 до плюс 1 градуса. Так, средний фон температур окажется уже на 3-5 градусов ниже положенного по климату.
https://ria.ru/20240226/sneg-1929502149.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927538505_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_044775530c8332ce7d5ef46e394e8689.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Синоптик предупредил москвичей о ночном похолодании в четверг
Cиноптик: в Москве в четверг ночью ожидается до минус 18