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Синоптик предупредил москвичей о ночном похолодании в четверг - РИА Новости, 05.03.2024
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14:01 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/moroz-1931210293.html
Синоптик предупредил москвичей о ночном похолодании в четверг
Синоптик предупредил москвичей о ночном похолодании в четверг - РИА Новости, 05.03.2024
Синоптик предупредил москвичей о ночном похолодании в четверг
Самой холодной на этой неделе в Москве станет ночь на четверг, местами температура опустится до минус 18 градусов, сообщается на портале "Метеовести" центра... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:01
2024-03-05T14:01
общество
москва
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Самой холодной на этой неделе в Москве станет ночь на четверг, местами температура опустится до минус 18 градусов, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". "Ночь на четверг станет самой холодной на этой неделе – облаков в небе будет мало, и воздух остынет до минус 10-15 градусов, а местами и до минус 18 градусов", - говорится в тексте. Уточняется, что в полдень температура составит от минус 4 до плюс 1 градуса. Так, средний фон температур окажется уже на 3-5 градусов ниже положенного по климату.
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общество, москва
Общество, Москва
Синоптик предупредил москвичей о ночном похолодании в четверг

Cиноптик: в Москве в четверг ночью ожидается до минус 18

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДвижение автомобилей по Садовому кольцу во время снегопада в Москве
Движение автомобилей по Садовому кольцу во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Движение автомобилей по Садовому кольцу во время снегопада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Самой холодной на этой неделе в Москве станет ночь на четверг, местами температура опустится до минус 18 градусов, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".
«
"Ночь на четверг станет самой холодной на этой неделе – облаков в небе будет мало, и воздух остынет до минус 10-15 градусов, а местами и до минус 18 градусов", - говорится в тексте.
Уточняется, что в полдень температура составит от минус 4 до плюс 1 градуса. Так, средний фон температур окажется уже на 3-5 градусов ниже положенного по климату.
Москва - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
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