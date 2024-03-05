https://ria.ru/20240305/moldaviya-1931334745.html

В Гагаузии поддержали решение КС Молдавии о поправке в налоговый кодекс

В Гагаузии поддержали решение КС Молдавии о поправке в налоговый кодекс - РИА Новости, 05.03.2024

В Гагаузии поддержали решение КС Молдавии о поправке в налоговый кодекс

Вице-председатель народного собрания Гагаузии (местного парламента) Георгий Лейчу выразил надежду на то, что решение Конституционного суда Молдавии о... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T22:19

2024-03-05T22:19

2024-03-05T22:19

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КИШИНЕВ, 5 мар — РИА Новости. Вице-председатель народного собрания Гагаузии (местного парламента) Георгий Лейчу выразил надежду на то, что решение Конституционного суда Молдавии о неконституционности поправок в налоговый кодекс республики, предусматривающих сокращение финансирования Гагаузской автономии из госбюджета, послужит уроком для центральных молдавских властей в их отношении к автономии и другим регионам страны, и подобное больше не повторится. Конституционный суд Молдавии во вторник отменил поправки в законодательство, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузской автономии из республиканского бюджета, признав их неконституционными. "В основу принятия этого нормативного акта была положена не экономическая и социальная целесообразность, а политическая составляющая с целью наказания гагаузского народа. Мы очень рады, что КС разобрался в этой ситуации и вынес абсолютно конституционное и законное решение. И мы надеемся, что это послужит власти уроком, чтобы подобные действия в отношении не только Гагаузии, но и других регионов нашей страны, не свершались", - заявил Лейчу на брифинге. По его словам, поправки в налоговый кодекс по сути привели экономику и бюджет Гагаузии к крайне тяжелому, даже катастрофическому положению. "Благодаря" этому закону экономическая деятельность автономии была резко снижена. Многие предприятия были вынуждены покинуть Гагаузию, бюджет недополучил многие миллионы леев. Мы об этом изначально говорили, что эти изменения - это нежелание власти признавать политический плюрализм", - подчеркнул депутат. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой 3 февраля заявил, что регион был лишен налоговых льгот из-за своих антиевропейских настроений. В ходе заседания 22 февраля Конституционный суд приостановил до 5 марта действие законодательных поправок о сокращении финансирования Гагаузской автономии. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240305/gagauziya-1931284384.html

https://ria.ru/20240305/gagauziya-1931248810.html

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в мире, гагаузия, молдавия, россия, таможенный союз