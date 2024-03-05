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"Мосинжпроект" создает модуль для построения цифровой модели местности - РИА Новости, 05.03.2024
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15:04 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/modul-1931229320.html
"Мосинжпроект" создает модуль для построения цифровой модели местности
"Мосинжпроект" создает модуль для построения цифровой модели местности - РИА Новости, 05.03.2024
"Мосинжпроект" создает модуль для построения цифровой модели местности
Специалисты "Мосинжпроекта" разрабатывают программный модуль для построения цифровой модели местности, рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:04
2024-03-05T15:04
мосинжпроект
россия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Специалисты "Мосинжпроекта" разрабатывают программный модуль для построения цифровой модели местности, рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов. "Цифровизация все более широко охватывает процесс создания объектов – от подготовительных мероприятий, процесса проектирования, строительства и до самой эксплуатации. В настоящее время специалисты проектного института холдинга ведут разработку программного модуля, позволяющего ускорить создание инженерной цифровой модели местности – подробной информации о территории будущего строительства, представленной в трехмерном виде", - приводятся в сообщении его слова. По его словам, программа работает с системой автоматизированного проектирования российского производства. Инновация позволит сокращать время обработки исходных данных и быстро получать результат. В сообщении также уточняется, что холдинг ведет активную работу по переходу на отечественное программное обеспечение. "Холдинг прошел большой путь адаптации российских цифровых систем под задачи по проектированию и строительству крупных инфраструктурных объектов, и специалисты "Мосинжпроекта" стали фактически соавторами многих усовершенствований в программных продуктах, а также сами создали немало инноваций", – отметил замгендиректора АО "Мосинжпроект" по инжинирингу Михаил Надот. Он напомнил, что в декабре 2023 года специалисты холдинга представили программный модуль на форуме "MOSТИМ 2023. Технологии, бизнес, государство" - одном из крупнейших мероприятий в сфере цифровизации строительной отрасли в России. В сообщении указывается, что представленный на мероприятии модуль вызвал интерес в профессиональном сообществе. "Цифровая модель местности включает в себя не только ее рельеф, но и информацию о действующих инженерных сетях, существующих искусственных сооружениях и других объектах, попадающих в зону строительства. Для создания модели требуется обработка колоссального объема информации, и модуль способен ее читать и структурировать, проверять правильность вводимых сведений, минуя процессы промежуточного экспорта и импорта данных", – сообщил гендиректор проектного института холдинга Рустам Черкесов. В сообщении напоминается, что специалисты "Мосинжпроекта" при проектировании и строительстве активно применяют цифровые инновации. С использованием таких технологий создан ряд станций Большой кольцевой линии метро, Дворец гимнастики Ирины Винер, проведена реконструкция Большой спортивной арены "Лужники". Рекламодатель: Акционерное общество "Мосинжпроект" ИНН: 7701885820, erid: 4CQwVszH9pWwJjYgbbv
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мосинжпроект, россия
Мосинжпроект, Россия

"Мосинжпроект" создает модуль для построения цифровой модели местности

© Фото : АО "Мосинжпроект"Изображение, полученное в процессе разработки программного модуля для построения цифровой модели местности
Изображение, полученное в процессе разработки программного модуля для построения цифровой модели местности - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : АО "Мосинжпроект"
Изображение, полученное в процессе разработки программного модуля для построения цифровой модели местности
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Специалисты "Мосинжпроекта" разрабатывают программный модуль для построения цифровой модели местности, рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.
«
"Цифровизация все более широко охватывает процесс создания объектов – от подготовительных мероприятий, процесса проектирования, строительства и до самой эксплуатации. В настоящее время специалисты проектного института холдинга ведут разработку программного модуля, позволяющего ускорить создание инженерной цифровой модели местности – подробной информации о территории будущего строительства, представленной в трехмерном виде", - приводятся в сообщении его слова.
По его словам, программа работает с системой автоматизированного проектирования российского производства. Инновация позволит сокращать время обработки исходных данных и быстро получать результат.
В сообщении также уточняется, что холдинг ведет активную работу по переходу на отечественное программное обеспечение. "Холдинг прошел большой путь адаптации российских цифровых систем под задачи по проектированию и строительству крупных инфраструктурных объектов, и специалисты "Мосинжпроекта" стали фактически соавторами многих усовершенствований в программных продуктах, а также сами создали немало инноваций", – отметил замгендиректора АО "Мосинжпроект" по инжинирингу Михаил Надот.
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Он напомнил, что в декабре 2023 года специалисты холдинга представили программный модуль на форуме "MOSТИМ 2023. Технологии, бизнес, государство" - одном из крупнейших мероприятий в сфере цифровизации строительной отрасли в России.
В сообщении указывается, что представленный на мероприятии модуль вызвал интерес в профессиональном сообществе. "Цифровая модель местности включает в себя не только ее рельеф, но и информацию о действующих инженерных сетях, существующих искусственных сооружениях и других объектах, попадающих в зону строительства. Для создания модели требуется обработка колоссального объема информации, и модуль способен ее читать и структурировать, проверять правильность вводимых сведений, минуя процессы промежуточного экспорта и импорта данных", – сообщил гендиректор проектного института холдинга Рустам Черкесов.
В сообщении напоминается, что специалисты "Мосинжпроекта" при проектировании и строительстве активно применяют цифровые инновации. С использованием таких технологий создан ряд станций Большой кольцевой линии метро, Дворец гимнастики Ирины Винер, проведена реконструкция Большой спортивной арены "Лужники".
Рекламодатель: Акционерное общество "Мосинжпроект"
ИНН: 7701885820, erid: 4CQwVszH9pWwJjYgbbv
 
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