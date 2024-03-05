https://ria.ru/20240305/mitino-1931107232.html

Ефимов: в Митино построят общественно-деловые объекты и производства

Ефимов: в Митино построят общественно-деловые объекты и производства - РИА Новости, 05.03.2024

Ефимов: в Митино построят общественно-деловые объекты и производства

Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) неэффективного участка в Митино, сообщил заммэра Москвы... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T10:06

2024-03-05T10:06

2024-03-05T10:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927409113_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e4f83c4f3773eb5460c7aac43ddfd8d5.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) неэффективного участка в Митино, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В ходе комплексного развития неэффективно используемого участка площадью 5,6 гектара на северо-западе столицы инвесторы смогут построить общественно-деловые объекты и производства, где будет создана почти тысяча рабочих мест. Правообладатели вложат в редевелопмент площадки около шести миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта превысит 396 миллионов рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.В реализации проектов КРТ могут участвовать городские операторы, инвесторы, определенные по результатам торгов, а также правообладатели земли и недвижимости на реорганизуемых участках. В случае проекта в Митино редевелопмент проведут правообладатели - АО "Тонкосуконная фабрика "Победа труда" и ООО "ТИЛАР", уточнил вице-мэр.Как пояснили в департаменте городского имущества, проект должен быть завершен в течение четырех лет. Виды объектов и их количество определят сами правообладателями с учетом установленных городом параметров (на участке можно возводить только коммерческие и производственные объекты). Сейчас на территории, расположенной вдоль Путилковского шоссе рядом со МКАД, находятся объекты складского назначения, а также сохраняемые в рамках проекта административные здания.

https://ria.ru/20240304/moskva-1931074774.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы)