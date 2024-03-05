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Ефимов: в Митино построят общественно-деловые объекты и производства - РИА Новости, 05.03.2024
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10:06 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/mitino-1931107232.html
Ефимов: в Митино построят общественно-деловые объекты и производства
Ефимов: в Митино построят общественно-деловые объекты и производства - РИА Новости, 05.03.2024
Ефимов: в Митино построят общественно-деловые объекты и производства
Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) неэффективного участка в Митино, сообщил заммэра Москвы... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:06
2024-03-05T10:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) неэффективного участка в Митино, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В ходе комплексного развития неэффективно используемого участка площадью 5,6 гектара на северо-западе столицы инвесторы смогут построить общественно-деловые объекты и производства, где будет создана почти тысяча рабочих мест. Правообладатели вложат в редевелопмент площадки около шести миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта превысит 396 миллионов рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.В реализации проектов КРТ могут участвовать городские операторы, инвесторы, определенные по результатам торгов, а также правообладатели земли и недвижимости на реорганизуемых участках. В случае проекта в Митино редевелопмент проведут правообладатели - АО "Тонкосуконная фабрика "Победа труда" и ООО "ТИЛАР", уточнил вице-мэр.Как пояснили в департаменте городского имущества, проект должен быть завершен в течение четырех лет. Виды объектов и их количество определят сами правообладателями с учетом установленных городом параметров (на участке можно возводить только коммерческие и производственные объекты). Сейчас на территории, расположенной вдоль Путилковского шоссе рядом со МКАД, находятся объекты складского назначения, а также сохраняемые в рамках проекта административные здания.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: в Митино построят общественно-деловые объекты и производства

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) неэффективного участка в Митино, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В ходе комплексного развития неэффективно используемого участка площадью 5,6 гектара на северо-западе столицы инвесторы смогут построить общественно-деловые объекты и производства, где будет создана почти тысяча рабочих мест. Правообладатели вложат в редевелопмент площадки около шести миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта превысит 396 миллионов рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.
В реализации проектов КРТ могут участвовать городские операторы, инвесторы, определенные по результатам торгов, а также правообладатели земли и недвижимости на реорганизуемых участках. В случае проекта в Митино редевелопмент проведут правообладатели - АО "Тонкосуконная фабрика "Победа труда" и ООО "ТИЛАР", уточнил вице-мэр.
Как пояснили в департаменте городского имущества, проект должен быть завершен в течение четырех лет. Виды объектов и их количество определят сами правообладателями с учетом установленных городом параметров (на участке можно возводить только коммерческие и производственные объекты). Сейчас на территории, расположенной вдоль Путилковского шоссе рядом со МКАД, находятся объекты складского назначения, а также сохраняемые в рамках проекта административные здания.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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