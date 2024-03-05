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В Донецке мужчина получил ранение при подрыве на мине

В Донецке мужчина получил ранение при подрыве на мине - РИА Новости, 05.03.2024

В Донецке мужчина получил ранение при подрыве на мине

Мужчина 1995 года рождения получил ранение в результате подрыва на мине "Лепесток", сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T00:19

2024-03-05T00:19

2024-03-05T00:19

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

кировский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Мужчина 1995 года рождения получил ранение в результате подрыва на мине "Лепесток", сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Донецк (Кировский район): по улице Жарикова, 25 в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1995 года рождения", - говорится в сообщении представительства. По данным СЦКК, по состоянию на 4 марта зарегистрировано 149 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 10 детей, на минах "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранения скончались. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.

https://ria.ru/20240304/boi-1931054994.html

донецкая народная республика

донецк

кировский район

россия

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донецкая народная республика, донецк, кировский район, сцкк, происшествия, россия