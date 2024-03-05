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В Донецке мужчина получил ранение при подрыве на мине - РИА Новости, 05.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:19 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/mina-1931116045.html
В Донецке мужчина получил ранение при подрыве на мине
В Донецке мужчина получил ранение при подрыве на мине - РИА Новости, 05.03.2024
В Донецке мужчина получил ранение при подрыве на мине
Мужчина 1995 года рождения получил ранение в результате подрыва на мине "Лепесток", сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T00:19
2024-03-05T00:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
кировский район
сцкк
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Мужчина 1995 года рождения получил ранение в результате подрыва на мине "Лепесток", сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Донецк (Кировский район): по улице Жарикова, 25 в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1995 года рождения", - говорится в сообщении представительства. По данным СЦКК, по состоянию на 4 марта зарегистрировано 149 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 10 детей, на минах "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранения скончались. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
https://ria.ru/20240304/boi-1931054994.html
донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, донецк, кировский район, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Кировский район, СЦКК, Происшествия, Россия
В Донецке мужчина получил ранение при подрыве на мине

СЦКК: в Донецке мужчина получил ранение при подрыве на мине "Лепесток"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Мужчина 1995 года рождения получил ранение в результате подрыва на мине "Лепесток", сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Донецк (Кировский район): по улице Жарикова, 25 в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1995 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
По данным СЦКК, по состоянию на 4 марта зарегистрировано 149 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 10 детей, на минах "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранения скончались.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
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