"Прямо сейчас". В США заявили о необходимости перебросить 80 тысяч военных
Макгрегор: необходимо перебросить 80 тысяч военных для защиты южной границы США
© AP Photo / Andres LeightonНацгвардия Техаса на границе США
© AP Photo / Andres Leighton
Нацгвардия Техаса на границе США. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Американские власти должны отправить тысячи военных для защиты южной границы США от мигрантов, написал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Нужно защитить наши границы сейчас же! Необходимо перебросить 70-80 тысяч военнослужащих на защиту южных границ прямо сейчас", — заявил он.
По его словам, последнее, что сейчас нужно Штатам, — это война.
Миграционный кризис на американской южной границе пошел на новый виток обострения после того, как Верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что штат намерен реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе губернатор Флориды, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.
США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц.