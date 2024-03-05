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"Прямо сейчас". В США заявили о необходимости перебросить 80 тысяч военных - РИА Новости, 05.03.2024
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06:39 05.03.2024 (обновлено: 09:25 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/migratsiya-1931130418.html
"Прямо сейчас". В США заявили о необходимости перебросить 80 тысяч военных
"Прямо сейчас". В США заявили о необходимости перебросить 80 тысяч военных - РИА Новости, 05.03.2024
"Прямо сейчас". В США заявили о необходимости перебросить 80 тысяч военных
Американские власти должны отправить тысячи военных для защиты южной границы США от мигрантов, написал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T06:39
2024-03-05T09:25
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Американские власти должны отправить тысячи военных для защиты южной границы США от мигрантов, написал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X."Нужно защитить наши границы сейчас же! Необходимо перебросить 70-80 тысяч военнослужащих на защиту южных границ прямо сейчас", — заявил он.По его словам, последнее, что сейчас нужно Штатам, — это война.Миграционный кризис на американской южной границе пошел на новый виток обострения после того, как Верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что штат намерен реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе губернатор Флориды, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц.
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в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
"Прямо сейчас". В США заявили о необходимости перебросить 80 тысяч военных

Макгрегор: необходимо перебросить 80 тысяч военных для защиты южной границы США

© AP Photo / Andres LeightonНацгвардия Техаса на границе США
Нацгвардия Техаса на границе США - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Andres Leighton
Нацгвардия Техаса на границе США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар РИА Новости. Американские власти должны отправить тысячи военных для защиты южной границы США от мигрантов, написал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Нужно защитить наши границы сейчас же! Необходимо перебросить 70-80 тысяч военнослужащих на защиту южных границ прямо сейчас", — заявил он.
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По его словам, последнее, что сейчас нужно Штатам, — это война.
Миграционный кризис на американской южной границе пошел на новый виток обострения после того, как Верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что штат намерен реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе губернатор Флориды, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.
США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц.
Полицейские штата Техас стоят возле знака Посторонним вход воспрещен и забора с колючей проволокой вдоль берега Рио-Гранде в парке Шелби, Игл-Пасс - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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В миреСШАМинистерство обороны США
 
 
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