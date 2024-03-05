https://ria.ru/20240305/maldivy-1931243354.html

Президент Мальдив заявил, что индийские войска покинут острова до 10 мая

Президент Мальдив заявил, что индийские войска покинут острова до 10 мая - РИА Новости, 05.03.2024

Президент Мальдив заявил, что индийские войска покинут острова до 10 мая

РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:51

2024-03-05T15:51

2024-03-05T16:36

в мире

мальдивы

индия

китай

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мар – РИА Новости. Президент Мальдивских островов Мохаммед Муиззу заявил , что Индия должна вывести всех своих военнослужащих с территории островов не позднее 10 мая, пишет газета The Times of India."С 10 мая в стране не будет индийских войск. Ни в военной форме, ни в гражданской одежде. Индийские военные не будут проживать в этой стране ни в какой форме одежды. Я заявляю это с уверенностью", - цитирует его заявление газета.Ранее в прошлом месяце, после встречи на высоком уровне в Дели 2 февраля между двумя сторонами, министерство иностранных дел Мальдив заявило, что Индия к 10 мая заменит свой военный персонал, обслуживающий три авиационные платформы на Мальдивах. Заявление Муиззу прозвучало в день, когда министр обороны Мальдив Мохамед Гассан Момун и заместитель главы канцелярии по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР Чжан Баоцюнь подписали соглашение о предоставлении Китаем безвозмездной военной помощи Мальдивам. Ранее телеканал India TV сообщал, что руководство Мальдивской Республики призвало Индию вывести своих военнослужащих к 15 марта. По данным телеканала, вопрос обсуждался на встрече представителей Высшей комиссии Индии на Мальдивах в министерстве иностранных дел в Мале. Индия и Мальдивы активно сотрудничают в сфере обороны с 1988 года, когда индийская армия по просьбе президента Момуна Абдулы Гаюма предотвратила попытку государственного переворота со стороны группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама". На Мальдивах расположены 88 индийских военнослужащих, которые обслуживают спонсируемые Нью-Дели радиолокационные станции и самолеты наблюдения. Также исключительную экономическую зону Мальдивских островов помогают патрулировать индийские военные корабли.

https://ria.ru/20240115/maldivy-1921439163.html

https://ria.ru/20230313/maldivy-1857532940.html

мальдивы

индия

китай

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в мире, мальдивы, индия, китай