https://ria.ru/20240305/makron-1931174765.html

Об идее Макрона отправить войска на Украину уже забыли, считают в Риме

Об идее Макрона отправить войска на Украину уже забыли, считают в Риме - РИА Новости, 05.03.2024

Об идее Макрона отправить войска на Украину уже забыли, считают в Риме

Италия не была в курсе предложения президента Франции Эммануэля Макрона о отправке военных на Украину, эта идея уже "канула в забвение", считает глава МИД... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T12:01

2024-03-05T12:01

2024-03-05T12:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

италия

эммануэль макрон

антонио таяни

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972372_217:59:3016:1634_1920x0_80_0_0_914e9d82fe9a9c31d6f25668eba9ff63.jpg

РИМ, 5 мар – РИА Новости. Италия не была в курсе предложения президента Франции Эммануэля Макрона о отправке военных на Украину, эта идея уже "канула в забвение", считает глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "Во встрече в Париже, организованной Макроном, принимал участие замминистра Эдмондо Чириэлли. За несколько часов до того была встреча G7. Никто никогда не говорил об этой гипотезе", - заявил Таяни в эфире Rai Radio1. Министр подчеркнул, что итальянское правительство "абсолютно" не знало об идее французского лидера. "Потом сами французы частично поправили прицел, сказав, что речь шла о присутствии, а не боевых подразделениях, о консультантах, советниках. Мне кажется, что эта гипотеза уже предана забвению", - сказал Таяни, отметив, что выступает "полностью против того", чтобы отправлять итальянских военных на "украинский фронт". Ранее Макрон заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

украина

италия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, италия, эммануэль макрон, антонио таяни, франция