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Бикович рассказал о съемках в сериале "Магомаев"

Бикович рассказал о съемках в сериале "Магомаев" - РИА Новости, 05.03.2024

Бикович рассказал о съемках в сериале "Магомаев"

Сербский и российский актер Милош Бикович рассказал, что не знал, кто такой Муслим Магомаев, пока ему не предложили сыграть роль в сериале об этом выдающемся... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:36

2024-03-05T14:36

2024-03-05T14:36

культура

ссср

муслим магомаев

милош бикович

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

россия

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Сербский и российский актер Милош Бикович рассказал, что не знал, кто такой Муслим Магомаев, пока ему не предложили сыграть роль в сериале об этом выдающемся певце. "Магомаев" - российский телесериал, премьера которого состоялась в 2020 году. "Я скажу честно, роли находят меня... Я вообще не знал, кто такой Муслим Магомаев, пока мне не предложили его сыграть. Я не рос в СССР, не рос в России, и для меня все его прекрасные исполнения и невероятный талант были большим открытием", - сказал Бикович журналистам на Всемирном фестивале молодежи. По словам актера, для того чтобы сыграть эту роль, нужно было найти "тонкую грань". "Он был человеком, который жил на грани между любовью и работой, оперным пением и эстрадой", - добавил Бикович. Муслим Магомаев (17 августа 1942 - 25 октября 2008) - советский, азербайджанский и российский эстрадный и оперный певец и композитор. Народный артист СССР и Азербайджанской ССР. Его наиболее известные песни - "Лучший город Земли", "О море, море", "Падает снег", "Ноктюрн", "Чертово колесо", "Королева красоты". Также Магомаев исполнил ряд песен в мультфильме "Бременские музыканты", в частности, "Песню гениального сыщика" и "Серенаду Трубадура" ("Луч солнца золотого"). Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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ссср, муслим магомаев, милош бикович, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024