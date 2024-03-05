https://ria.ru/20240305/magate-1931115761.html

Захарова подтвердила, что глава МАГАТЭ проведет в России несколько встреч

Захарова подтвердила, что глава МАГАТЭ проведет в России несколько встреч - РИА Новости, 05.03.2024

Захарова подтвердила, что глава МАГАТЭ проведет в России несколько встреч

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила намерение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси провести ряд встреч на высоком РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T00:10

2024-03-05T00:10

2024-03-05T00:10

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила намерение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси провести ряд встреч на высоком уровне в ходе визита в Россию. Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС. "Действительно, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Россию в ближайшее время для обсуждения нашего дальнейшего взаимодействия с Агентством. В рамках визита состоится ряд встреч на высоком уровне. Для поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС запланированы также рабочие консультации", - приводятся ее слова на сайте МИД России. Ранее сообщалось, что Гросси намерен отправиться в Россию в начале марта для проведения консультаций на высоком уровне. Гендиректор отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

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россия, энергодар, рафаэль гросси, мария захарова, магатэ, запорожская аэс, в мире