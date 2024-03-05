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Захарова подтвердила, что глава МАГАТЭ проведет в России несколько встреч - РИА Новости, 05.03.2024
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00:10 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/magate-1931115761.html
Захарова подтвердила, что глава МАГАТЭ проведет в России несколько встреч
Захарова подтвердила, что глава МАГАТЭ проведет в России несколько встреч - РИА Новости, 05.03.2024
Захарова подтвердила, что глава МАГАТЭ проведет в России несколько встреч
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила намерение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси провести ряд встреч на высоком РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T00:10
2024-03-05T00:10
россия
энергодар
рафаэль гросси
мария захарова
магатэ
запорожская аэс
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила намерение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси провести ряд встреч на высоком уровне в ходе визита в Россию. Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС. "Действительно, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Россию в ближайшее время для обсуждения нашего дальнейшего взаимодействия с Агентством. В рамках визита состоится ряд встреч на высоком уровне. Для поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС запланированы также рабочие консультации", - приводятся ее слова на сайте МИД России. Ранее сообщалось, что Гросси намерен отправиться в Россию в начале марта для проведения консультаций на высоком уровне. Гендиректор отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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россия, энергодар, рафаэль гросси, мария захарова, магатэ, запорожская аэс, в мире
Россия, Энергодар, Рафаэль Гросси, Мария Захарова, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире
Захарова подтвердила, что глава МАГАТЭ проведет в России несколько встреч

Захарова: глава МАГАТЭ проведет в России несколько встреч на высоком уровне

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила намерение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси провести ряд встреч на высоком уровне в ходе визита в Россию.
Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС.
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"Действительно, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Россию в ближайшее время для обсуждения нашего дальнейшего взаимодействия с Агентством. В рамках визита состоится ряд встреч на высоком уровне. Для поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС запланированы также рабочие консультации", - приводятся ее слова на сайте МИД России.
Ранее сообщалось, что Гросси намерен отправиться в Россию в начале марта для проведения консультаций на высоком уровне. Гендиректор отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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РоссияЭнергодарРафаэль ГроссиМария ЗахароваМАГАТЭЗапорожская АЭСВ мире
 
 
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