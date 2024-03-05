https://ria.ru/20240305/krushenie-1931327137.html

Нарышкин прокомментировал реакцию США на уничтожение Ил-76 с пленными

Нарышкин прокомментировал реакцию США на уничтожение Ил-76 с пленными - РИА Новости, 05.03.2024

Нарышкин прокомментировал реакцию США на уничтожение Ил-76 с пленными

В высоких кабинетах в США очень негативно отреагировали на уничтожение ВСУ российского Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, заявил директор Службы... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T21:15

2024-03-05T21:15

2024-03-05T21:15

специальная военная операция на украине

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белгородская область

сергей нарышкин

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В высоких кабинетах в США очень негативно отреагировали на уничтожение ВСУ российского Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1". В эксклюзивном интервью для "Соловьев Live" Нарышкин выразил надежду, что у американцев вызывают "определенное отвращение самые грубые методы работы украинской СБУ и военной разведки"."Во всяком случае, я могу вам сказать, что реакция высоких американских кабинетов на уничтожение нашего транспортника, который вез (украинских военнопленных - ред.), была очень негативной", - отметил директор СВР. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар - "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

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