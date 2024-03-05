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Нарышкин прокомментировал реакцию США на уничтожение Ил-76 с пленными - РИА Новости, 05.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:15 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/krushenie-1931327137.html
Нарышкин прокомментировал реакцию США на уничтожение Ил-76 с пленными
Нарышкин прокомментировал реакцию США на уничтожение Ил-76 с пленными - РИА Новости, 05.03.2024
Нарышкин прокомментировал реакцию США на уничтожение Ил-76 с пленными
В высоких кабинетах в США очень негативно отреагировали на уничтожение ВСУ российского Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, заявил директор Службы... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T21:15
2024-03-05T21:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
белгородская область
сергей нарышкин
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В высоких кабинетах в США очень негативно отреагировали на уничтожение ВСУ российского Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1". В эксклюзивном интервью для "Соловьев Live" Нарышкин выразил надежду, что у американцев вызывают "определенное отвращение самые грубые методы работы украинской СБУ и военной разведки"."Во всяком случае, я могу вам сказать, что реакция высоких американских кабинетов на уничтожение нашего транспортника, который вез (украинских военнопленных - ред.), была очень негативной", - отметил директор СВР. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар - "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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в мире, россия, сша, белгородская область, сергей нарышкин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Белгородская область, Сергей Нарышкин, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Нарышкин прокомментировал реакцию США на уничтожение Ил-76 с пленными

Нарышкин: в высоких кабинетах в США негативно среагировали на уничтожение Ил-76

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В высоких кабинетах в США очень негативно отреагировали на уничтожение ВСУ российского Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1".
В эксклюзивном интервью для "Соловьев Live" Нарышкин выразил надежду, что у американцев вызывают "определенное отвращение самые грубые методы работы украинской СБУ и военной разведки".
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"Во всяком случае, я могу вам сказать, что реакция высоких американских кабинетов на уничтожение нашего транспортника, который вез (украинских военнопленных - ред.), была очень негативной", - отметил директор СВР.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар - "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАБелгородская областьСергей НарышкинВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Ил-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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