https://ria.ru/20240305/kosmos-1931280748.html

Риски превращения космоса в плацдарм войны растут, заявил Гатилов

Риски превращения космоса в плацдарм войны растут, заявил Гатилов - РИА Новости, 05.03.2024

Риски превращения космоса в плацдарм войны растут, заявил Гатилов

Риски превращения космоса в плацдарм войны становятся все более реальными, США и их союзники начали применять на практике курс на использование околоземного... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T17:39

2024-03-05T17:39

2024-03-05T17:39

космос - риа наука

россия

сша

геннадий гатилов

оон

в мире

ядерное оружие

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152451/29/1524512954_244:306:3076:1899_1920x0_80_0_0_81b4b46c5a7b31dfe835d9820fcc3862.jpg

ЖЕНЕВА, 5 мар - РИА Новости. Риски превращения космоса в плацдарм войны становятся все более реальными, США и их союзники начали применять на практике курс на использование околоземного пространства для военных операций и размещения систем вооружений, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов на конференции по разоружению. "В последнее время риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны приобрели вполне реальные очертания. США и их союзники приступили к практической реализации курса на использование околоземного пространства для ведения боевых операций и размещения там систем вооружений", - сказал он. Гатилов считает, что стремясь отвлечь внимание международной общественности от указанных реальных угроз в космосе и добиться выделения дополнительных финансовых средств на укрепление своих национальных военно-космических потенциалов, США при поддержке союзников "активизировали пропагандистскую кампанию" по дискредитации космической деятельности России и её инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК). "При этом абсурдность антироссийских вбросов из Вашингтона достигла уже поистине "космических" масштабов. Дошло до голословных обвинений в некой угрожающей международной безопасности активности в космосе, связанной с "размещением там ядерного оружия". Решительно отвергаем подобные бредовые измышления, не имеющие ничего общего с реальностью. Россия неоднократно подтверждала строгую приверженность своим международно-правовым обязательствам, в том числе Договору о космосе 1967 года. Именно мы последовательно выступаем за сохранение космоса в качестве пространства для исключительно мирной деятельности всех государств на равноправной основе", - отметил дипломат. Постпред РФ добавил, что уже который год подряд РФ призывает к переговорам по многостороннему юридически обязывающему инструменту по ПГВК, который содержал бы всеобъемлющий запрет на размещение в космосе любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса. "Убеждены, что разработка такого соглашения остаётся единственным способом, который позволит избежать "вепонизации" космического пространства, а значит, и вооружённых конфликтов на околоземных орбитах. Ирония судьбы заключается в том, что именно США в течение длительного периода времени блокируют реализацию данной инициативы и препятствуют началу соответствующих переговоров", - подчеркнул Гатилов. Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил о вбросах, которые делают на Западе по поводу якобы размещения Россией ядерного оружия в космосе - таких планов у страны нет. Ранее в послании Федеральному Собранию глава государства отметил, что эти вбросы - это "уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединённым Штатам". В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240222/ssha-1928868606.html

https://ria.ru/20240224/kosmos-1929251540.html

https://ria.ru/20240219/kitay-1928187024.html

https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, сша, геннадий гатилов, оон, в мире, ядерное оружие