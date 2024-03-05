Рейтинг@Mail.ru
Конкуренты противодействуют развитию России, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/konkurenty-1931308896.html
Конкуренты противодействуют развитию России, заявил Путин
Конкуренты противодействуют развитию России, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2024
Конкуренты противодействуют развитию России, заявил Путин
Конкуренты противодействуют развитию РФ по всем направлениям, не только в сельском хозяйстве, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:17
2024-03-05T19:17
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931265624_0:19:3054:1737_1920x0_80_0_0_97bae17b6c74d229ca479a53b2e66756.jpg
СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Конкуренты противодействуют развитию РФ по всем направлениям, не только в сельском хозяйстве, заявил президент России Владимир Путин. "Вы сказали где-то в завершение... о том, что конкуренты противодействуют нашему развитию. И так происходит по всем направлениям, не только в лоте сельского хозяйства", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса. Он отметил, что там, где Россия начинает расти, там сразу придумывают инструменты сдерживания.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931265624_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_40bb70e47994d0811ddcc838733405a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Конкуренты противодействуют развитию России, заявил Путин

Путин: конкуренты противодействуют развитию России по всем направлениям

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" на территории Регионального индустриального парка "Солнечный" в Ставрополе
Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО Солнечный дар агропромышленного холдинга Эко-культура на территории Регионального индустриального парка Солнечный в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" на территории Регионального индустриального парка "Солнечный" в Ставрополе
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Конкуренты противодействуют развитию РФ по всем направлениям, не только в сельском хозяйстве, заявил президент России Владимир Путин.
"Вы сказали где-то в завершение... о том, что конкуренты противодействуют нашему развитию. И так происходит по всем направлениям, не только в лоте сельского хозяйства", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса.
Он отметил, что там, где Россия начинает расти, там сразу придумывают инструменты сдерживания.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
29 февраля, 15:33
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала