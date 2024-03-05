https://ria.ru/20240305/konkurenty-1931308896.html
Конкуренты противодействуют развитию России, заявил Путин
Конкуренты противодействуют развитию России, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2024
Конкуренты противодействуют развитию России, заявил Путин
Конкуренты противодействуют развитию РФ по всем направлениям, не только в сельском хозяйстве, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:17
2024-03-05T19:17
2024-03-05T19:17
экономика
россия
владимир путин
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Конкуренты противодействуют развитию РФ по всем направлениям, не только в сельском хозяйстве, заявил президент России Владимир Путин. "Вы сказали где-то в завершение... о том, что конкуренты противодействуют нашему развитию. И так происходит по всем направлениям, не только в лоте сельского хозяйства", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса. Он отметил, что там, где Россия начинает расти, там сразу придумывают инструменты сдерживания.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Конкуренты противодействуют развитию России, заявил Путин
Путин: конкуренты противодействуют развитию России по всем направлениям
СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Конкуренты противодействуют развитию РФ по всем направлениям, не только в сельском хозяйстве, заявил президент России Владимир Путин.
"Вы сказали где-то в завершение... о том, что конкуренты противодействуют нашему развитию. И так происходит по всем направлениям, не только в лоте сельского хозяйства", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса.
Он отметил, что там, где Россия начинает расти, там сразу придумывают инструменты сдерживания.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой