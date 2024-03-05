https://ria.ru/20240305/konkurenty-1931308896.html

Конкуренты противодействуют развитию России, заявил Путин

Конкуренты противодействуют развитию России, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2024

Конкуренты противодействуют развитию России, заявил Путин

Конкуренты противодействуют развитию РФ по всем направлениям, не только в сельском хозяйстве, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:17

2024-03-05T19:17

2024-03-05T19:17

экономика

россия

владимир путин

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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Конкуренты противодействуют развитию РФ по всем направлениям, не только в сельском хозяйстве, заявил президент России Владимир Путин. "Вы сказали где-то в завершение... о том, что конкуренты противодействуют нашему развитию. И так происходит по всем направлениям, не только в лоте сельского хозяйства", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса. Он отметил, что там, где Россия начинает расти, там сразу придумывают инструменты сдерживания.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин