https://ria.ru/20240305/kommunisty-1931130955.html

Коммунисты России призвали проверить причастность Запада к смерти Сталина

Коммунисты России призвали проверить причастность Запада к смерти Сталина - РИА Новости, 05.03.2024

Коммунисты России призвали проверить причастность Запада к смерти Сталина

Коммунистическая партия "Коммунисты России" (КПКР) обратилась в ФСБ и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T06:27

2024-03-05T06:27

2024-03-05T06:47

россия

иосиф сталин (джугашвили)

сергей малинкович

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

коммунисты россии

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Коммунистическая партия "Коммунисты России" (КПКР) обратилась в ФСБ и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Сталина, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович. "В 71-ю годовщину со дня кончины И. В. Сталина партия обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, так как очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния запада", - отметил собеседник агентства. Малинкович также заявил, что представители партии возложат цветы к бюсту Сталина. "Мероприятие партии Коммунисты России состоится... на Красной площади, согласно заявке, поданной в комендатуру Кремля. 40-50 представителей лучших партийных отделений во главе с председателем ЦК КПКР Сергеем Малинковичем возложат цветы к бюсту Сталина у Кремлевской стены", - уточнил председатель партии. Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года.

https://ria.ru/20240228/medvedev-1930055649.html

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россия, иосиф сталин (джугашвили), сергей малинкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), коммунисты россии, общество