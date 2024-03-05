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Коммунисты России призвали проверить причастность Запада к смерти Сталина
Коммунисты России призвали проверить причастность Запада к смерти Сталина - РИА Новости, 05.03.2024
Коммунисты России призвали проверить причастность Запада к смерти Сталина
Коммунистическая партия "Коммунисты России" (КПКР) обратилась в ФСБ и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T06:27
2024-03-05T06:27
2024-03-05T06:47
россия
иосиф сталин (джугашвили)
сергей малинкович
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Коммунистическая партия "Коммунисты России" (КПКР) обратилась в ФСБ и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Сталина, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович. "В 71-ю годовщину со дня кончины И. В. Сталина партия обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, так как очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния запада", - отметил собеседник агентства. Малинкович также заявил, что представители партии возложат цветы к бюсту Сталина. "Мероприятие партии Коммунисты России состоится... на Красной площади, согласно заявке, поданной в комендатуру Кремля. 40-50 представителей лучших партийных отделений во главе с председателем ЦК КПКР Сергеем Малинковичем возложат цветы к бюсту Сталина у Кремлевской стены", - уточнил председатель партии. Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года.
https://ria.ru/20240228/medvedev-1930055649.html
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россия, иосиф сталин (джугашвили), сергей малинкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), коммунисты россии, общество
Россия, Иосиф Сталин (Джугашвили), Сергей Малинкович, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Коммунисты России, Общество
Коммунисты России призвали проверить причастность Запада к смерти Сталина
Коммунисты России попросили ФСБ проверить причастность Запада к смерти Сталина
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Коммунистическая партия "Коммунисты России" (КПКР) обратилась в ФСБ и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Сталина, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.
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"В 71-ю годовщину со дня кончины И. В. Сталина партия обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, так как очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния запада", - отметил собеседник агентства.
Малинкович также заявил, что представители партии возложат цветы к бюсту Сталина.
"Мероприятие партии Коммунисты России состоится... на Красной площади, согласно заявке, поданной в комендатуру Кремля. 40-50 представителей лучших партийных отделений во главе с председателем ЦК КПКР Сергеем Малинковичем возложат цветы к бюсту Сталина у Кремлевской стены", - уточнил председатель партии.
Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года.
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