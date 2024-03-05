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В АСВ назвали причину иска "Киви банка" к его собственникам - РИА Новости, 05.03.2024
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12:19 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/kivibank-1931181076.html
В АСВ назвали причину иска "Киви банка" к его собственникам
В АСВ назвали причину иска "Киви банка" к его собственникам - РИА Новости, 05.03.2024
В АСВ назвали причину иска "Киви банка" к его собственникам
Иск "Киви банка" к его собственникам подан в интересах кредиторов банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ). РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:19
2024-03-05T12:19
экономика
москва
россия
агентство по страхованию вкладов
центральный банк рф (цб рф)
отзыв лицензии у киви банка
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Иск "Киви банка" к его собственникам подан в интересах кредиторов банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Ранее Арбитражный суд Москвы, согласно информации картотеки арбитражных дел, зарегистрировал иск "Киви банка" в лице временной администрации к контролирующим компаниям – гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, кипрской Qiwi plc и российскому АО "Киви". Иск поступил в суд 4 марта и к рассмотрению на данный момент еще не принят. Третьим лицом к спору истец просит привлечь АО "Реестр" - реестродержателя "Киви банка". "Иск "Киви банка" (АО) к его собственникам подан в интересах кредиторов банка", - сообщили в пресс-службе АСВ. Там также добавили, что комментировать суть иска ГК "АСВ" считает целесообразным после принятия его к производству арбитражным судом. Группа Qiwi в конце января продала российские активы, консолидированные под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк") гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки - 23,75 миллиарда рублей. Группа Qiwi plc 26 февраля сообщила, что обязательства по сделке по продаже бизнеса в России могут быть не выполнены в срок из-за отзыва лицензии у "Киви банка", кроме того, эта ситуация может обернуться рисками для планируемого обратного выкупа акций. Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в банковской системе по величине активов, и назначил туда временную администрацию. Такое решение ЦБ обосновал, в том числе, тем, что банк систематически допускал нарушения требований "антиотмывочного" законодательства.
https://ria.ru/20240301/vkladchiki-1930575156.html
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экономика, москва, россия, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф), отзыв лицензии у киви банка
Экономика, Москва, Россия, Агентство по страхованию вкладов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Отзыв лицензии у КИВИ Банка
В АСВ назвали причину иска "Киви банка" к его собственникам

АСВ: иск "Киви банка" к его собственникам подан в интересах кредиторов банка

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Иск "Киви банка" к его собственникам подан в интересах кредиторов банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Ранее Арбитражный суд Москвы, согласно информации картотеки арбитражных дел, зарегистрировал иск "Киви банка" в лице временной администрации к контролирующим компаниям – гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, кипрской Qiwi plc и российскому АО "Киви". Иск поступил в суд 4 марта и к рассмотрению на данный момент еще не принят. Третьим лицом к спору истец просит привлечь АО "Реестр" - реестродержателя "Киви банка".
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«
"Иск "Киви банка" (АО) к его собственникам подан в интересах кредиторов банка", - сообщили в пресс-службе АСВ.
Там также добавили, что комментировать суть иска ГК "АСВ" считает целесообразным после принятия его к производству арбитражным судом.
Группа Qiwi в конце января продала российские активы, консолидированные под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк") гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки - 23,75 миллиарда рублей.
Группа Qiwi plc 26 февраля сообщила, что обязательства по сделке по продаже бизнеса в России могут быть не выполнены в срок из-за отзыва лицензии у "Киви банка", кроме того, эта ситуация может обернуться рисками для планируемого обратного выкупа акций.
Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в банковской системе по величине активов, и назначил туда временную администрацию. Такое решение ЦБ обосновал, в том числе, тем, что банк систематически допускал нарушения требований "антиотмывочного" законодательства.
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