https://ria.ru/20240305/kitay-1931128818.html

Китай планирует усилить боевую подготовку в 2024 году

Китай планирует усилить боевую подготовку в 2024 году - РИА Новости, 05.03.2024

Китай планирует усилить боевую подготовку в 2024 году

Китай в 2024 году должен всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку, следует из обнародованного во вторник социально-экономического плана... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T05:46

2024-03-05T05:46

2024-03-05T05:46

в мире

китай

пекин

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. Китай в 2024 году должен всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку, следует из обнародованного во вторник социально-экономического плана развития страны на 2024 год. "Необходимо всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку, на основе единого планирования укреплять боеготовность, активно проводить военное обучение в условиях имитации реальных боевых действий, решительно стоять на страже суверенитета, безопасности и интересов развития нашего государства", - говорится в докладе. В документе подчеркивается необходимость формирования в Китае современной системы военного управления, а также ускорения темпов осуществления крупных проектов по развитию национальной обороны. Отмечается, что правительства всех уровней должны оказывать полную поддержку строительству национальной обороны и вооруженных сил. "Важно укреплять интегрированную государственную стратегическую систему и наращивать соответствующий потенциал, оптимизировать систему оборонной науки, техники и промышленности, а также их размещение, усиливать оборонное просвещение, оборонную мобилизацию и создание резервных сил", - говорится в тексте. Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта. В предстоящие семь дней почти 3 тысячи делегатов со всей страны заслушают доклад правительства о выполнении плана социально-экономического развития за 2023 год, заслушают и утвердят проект аналогичного плана на 2024-й и проект центрального и местных бюджетов на 2024 год, заслушают и примут доклады о работе Верховной народной прокуратуры, Верховного народного суда, а также доклад о работе постоянного комитета ВСНП, а также рассмотрят предложения Постоянного комитета ВСНП по проекту поправок к Закону об организации Госсовета КНР.

https://ria.ru/20240305/kitay-1931128485.html

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китай

пекин

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в мире, китай, пекин, всекитайское собрание народных представителей